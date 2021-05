El polémico audio de los comentarias deportivos de Gol Perú, Jorge Kieffer y Maxi Mendaña, sigue dando qué hablar. Y es que sus frases machistas no solo fueron en contra de la dignidad de Fátima Segovia ‘La chuecona’ y Jossmery Toledo, sino que también mencionaron a su colega Alexandra Horler.

La periodista declaró para Amor y Fuego y lamentó las crudas expresiones. “Me parece, como en muchos casos anteriores, que primero no es un chiste, eso no da risa, que es un comentario sexista, machista y que es lamentable”, indicó.

Asimismo, aseguró que su colega Jorge Kieffer es un buen profesional aunque se negó a justificarlo. “Sé que Jorge es un excelente profesional pero lo que dijo por supuesto no tiene justificación”, indicó.

JOSSMERY ASADA

Jossmery Toledo rompió su silencio luego del polémico audio que se viralizó el último miércoles, en el que los comentaristas de Gol Perú, Jorge Kieffer y Maxi Mendaña, se expresaron de manera sexista sobre ella, Fátima Segocia ‘La Chuecona’ y su colega Alexandra Horler.

“Son personas profesionales, públicas y creo que, no sé... parece que nunca hubieran visto a una mujer. Si se están expresando así es porque quizá no tienen una hija. Es muy lamentable la verdad”, indicó al ex ‘tombita’ en declaraciones a Amor y Fuego.

En ese sentido lamentó que los comentaristas no se pongan en el papel de las mujeres que se ven afectadas por sus expresiones. “Deberían cambiar ese chip, ese pensamiento y creo que está un poco difícil ya que ellos son personas adultas, por no decir viejas, deben saber expresarse y saber cómo manejar una situación”, agregó.

Asimismo, aseguró que no se pondrá en el mismo nivel que ellos pero espera que reconozcan su error. “Esperaré las disculpas del caso porque no se deberían expresar así”, acotó Jossmery Toledo.

