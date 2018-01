Gonzalo Núñez protagoniza polémico enfrentamiento en programa en vivo ¡Y hasta amenaza con botarlo! [VIDEO]

Esta no es la primera vez que Gonzalo Núñez protagoniza un enfrentamiento con uno de los panelistas del programa 'Exitosa Deportes'. El conductor estuvo hablando sobre la apelación de Paolo Guerrero al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para reducir su condena.

Gonzalo Núñez compartió con sus compañeros de panel que le sorprendía leer recién sobre la apelación de Paolo Guerrero, pues pensó que sucedió en diciembre. El periodista deportivo esperó el organismo dé un dictamen pronto y que no le amplíen la sanción.

Al escuchar esto, Raúl Jaimes afirmó que el TAS no podía agregarle más tiempo de castigo a Paolo Guerrero de manera tajante. "El TAS no puede no puede aumentarle". Al escuchar que lo refutaron, Gonzalo Núñez empezó a discutir.

"Sí puede, al ecuatoriano se lo aumentaron. De seis meses a dos años. Eres un pésimo periodista. ¡Sí se puede!", exclamó Gonzalo Núñez mientras Raúl Jaimes se mantenía firme en su posición. Incluso, pidió que se comunicaran con el abogado Johnny Baldovino, experto en sanciones deportivas.

Gonzalo Núñez: Baldovino cree que no y yo creo que sí. ¿Que te crees el director para pedir que llamen a Baldovino?



Raúl Jaimes: Es para que te ilustre y no hables pachotadas.



Gonzalo Núñez: ¿Para que me ilustre qué? Sí se puede aumentar la apelación. Habla con quien quieras, con Baldovino o con Juan de Dios.

No todo quedó ahí. Gonzalo Núñez le pidió al operador de audio que coloque un efecto de sonido de la voz de Isaac Humala diciendo "usted es un imbécil". Al sonar, Raúl Jaimes dijo que su compañero era el que actuaba así.

Al finalizar la discusión, Gonzalo Núñez incluso amenazó con botar a Raúl Jaimes si se paraba a llamar al abogado Johnny Baldovino para que les hable sobre la situación: "Párate, llámalo y vas a ver que no regresas más"

