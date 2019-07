Gonzalo Torres denuncia haber sido ser víctima de hackers: "Sí, a Gonzalete lo hackearon"

Gonzalo Torres , conocido actor que le dio vida a “Gonzalete”, del recordado programa “Pataclaun”, anunció una mala noticia en Twitter. Según el conductor, hackearon su cuenta Instagram.

“Hola amigos. Gracias por su preocupación, como muchos de ustedes saben mi cuenta de Instagram ha sido vilmente hackeada. Sí, a Gonzalete lo hackearon. Les pediría que no reporten, ni denuncien a esa cuenta porque me complica el hecho de que Instagram me devuelva la cuenta”, se le escucha decir a Gonzalo Torres.

Además, aseguró que ya tiene comunicación con la red social para poder gestionar la recuperación de su cuenta oficial. Gonzalo Torres agradeció las muestras de apoyo y preocupación tras lo ocurrido.

“Ya estoy en contacto con la gente de Instagram. Les estaré comunicando prontamente algunos hechos a través de esta cuenta. Así que nos vemos. Gracias siempre por su apoyo”, dice Gonzalo Torres en el video.

Los hackers eliminaron todas sus publicaciones en Instagram y le cambiaron la imagen de su perfil.