La modelo y conductora Greis Keren negó que se encuentre en una relación sentimental con el cantante Néstor Villanueva, aún esposo de Florcita Polo, tras el ampay que emitió el programa ‘Magaly Teve: La Firme’ el pasado martes, y aseguró que son solo amigos pues no es su tipo de hombre. Asimismo, detalla que se encuentra soltera luego del mal momento que vivió hace meses con el futbolista Jerson Reyes.

“A Néstor lo conozco hace más de diez años, no pasa nada. Nunca ha existido ningún tipo de acercamiento ni nada, siempre ha sido muy respetuoso conmigo, tengo un buen concepto de su persona. No se me ha insinuado, ni me ha ‘tirado maicito’. Nos han visto juntos porque también soy empresaria y haremos algunos negocios”, señaló.

Se los ve que van a comer y tienen confianza, ¿existe algún acercamiento entre ustedes?

No, no existe ningún tipo de acercamiento entre nosotros. Soy una mujer emprendedora, también manejo algunos artistas y tengo varios negocios, pero no hay nada sentimental con él.

Pero se ve que ingresa a tu casa y se habría quedado a dormir...

Se quedó a dormir porque su camioneta no prendió. Yo vivo en el primer piso, mi madre alquila cuartos en el segundo piso y ahí durmió.

Hay mucha especulación porque al día siguiente se lo ve en short...

Lo que me consta es que su carro es su clóset y se cambió de ropa.

¿Y cómo lo ves ahora que está iniciando los trámites de su separación con Florcita Polo?

Sé que está pasando una situación bastante delicada por el tema de sus hijos, es lo que he podido observar en él, en todo momento habla de sus hijos. Siempre he visto que está pendiente de sus pequeños.

¿No es tu tipo de hombre?

No, yo tengo otros gustos. Es un buen amigo, y un buen padre, siempre está pendiente de sus hijos. Espero que todo le vaya bien.

¿Eres amiga de Florcita Polo?

No, yo no la conozco.

¿Eres de las mujeres que tienes códigos, nunca estarías con el ex de una amiga?

Nunca, yo tengo códigos, hay que respetar a las amigas.

¿Sigues soltera?

Sí, claro. Ya estoy curada con los hombres, no quiero pasar nuevamente por malas experiencias, así que lo más probable es estar soltera por un buen tiempo, disfrutando de la vida y trabajando mucho. Además, estoy haciendo radio en los 90.1, sound play, con música variada y entrevistas a diversos personajes de la música, farándula.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly Solier se desentendió de sus hijos y debe casi 15 mil soles de manutención, denuncia su ex

Diego Bertie confirma que está enamorado: “Tengo amor en exceso y del mejor”

Andrea Llosa reveló que expareja de Laurita Pacheco pidió S/ 7 mil para ir a su programa: “Yo tengo que ganar”