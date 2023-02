La modelo y empresaria Greis Keren contó que ha vuelto a trabajar con el cumbiambero Néstor Villanueva, con quien anteriormente fue relacionada, pero negó que tenga una relación amorosa. Además, aclara que lo acompañó al programa ‘El reventonazo del verano’, pero solo por trabajo.

“Fuimos juntos al programa la Chola Chabuca porque he regresado a trabajar con él, le consigo algunos contratos y lo estoy apoyando en su carrera musical; pero quiero aclarar que no tenemos una relación amorosa, solo somos amigos. Yo me encuentro soltera y bastante tranquila, trabajando mucho y siempre alejada de los escándalos”, señaló Greis Keren.

No ve a Néstor como un posible compañero en tu vida...

No, solo somos amigos, nuestra relación es más que nada laboral. Yo quisiera otro tipo de persona para mi vida, alguien que no haya tenido tantos escándalos.

Pero siempre has dicho que él es una persona muy trabajadora y buen padre...

Es un chico muy chambeador y talentoso, eso no se puede negar. Y siempre he visto que está pendiente de sus hijos, veo que los quiere mucho y está preocupado por ellos. Pero por ahora sigo soltera.

Hace poco Florcita Polo grabó un tema al estilo de Shakira y se lo habría dedicado a Néstor, ¿qué opinas de eso?

No conozco a Flor, y desconozco el contexto de eso, así que prefiero no opinar al respecto. Creo que los dos son personas adultas y responsables, siempre lo mejor para ellos.

SUSY FELIZ POR FLORCITA

Hace unos días, la controvertida Susy Díaz indicó que su hija Florcita Polo ya puede trabajar libremente, a raíz que se separó del padre de sus hijos, el cumbiambero Néstor Villanueva.

“Lo único que deseo es que mi hija sea feliz, al igual que mis nietos, sobre todo… larga vida para mí y gozar de buena salud. Agradezco a Dios porque a mi hija le está yendo súper bien, ahorita está trabajando en Tingo María y anda a full contratos”, manifestó Díaz, durante la celebración del segundo aniversario de la cebichería ‘Punto 47′ en distrito de San Martín de Porres.

A raíz que se separó, Florcita está con más trabajo e incluso viaja más seguido… ¿Crees que le favoreció divorciarse?

Sí. Como que había muchas cosas, pues las parejas a veces te prohíben que hagas shows o que uses ropa corta. Felizmente que ya le salió su divorcio e incluso ya está en registros públicos.

¿Te gustaría que Florcita rehaga su vida sentimental?

No, porque ahorita la que está cuidando a sus hijos soy yo porque ella para trabajando y no es igual que una señora los cuide a los niños, así que cómo será cuando tenga una pareja, mejor que no la tenga aún. Además, no nos llama la atención tener un hombre al lado. Florcita está más dedicada a sus hijos y a su trabajo, al igual que yo.

