'Gringo Karl' chambea mismo alcalde | ENTREVISTA | FOTOS

El ‘gemelo’ del electo alcalde de Lima, Carl Enslin, ‘Gringo Karl’, adelantó la chamba y parado en el frontis de la Municipalidad de

Lima contó detalles de su ‘plan’ de trabajo para este 2019.



Ya arrancó el nuevo año y los peruanos queremos saber qué es lo primero que hará al asumir el cargo.

Claro que sí, vamos a trabajar duro para mejorar Lima. Haremos de esta ciudad una gran urbe, pero necesitamos del apoyo de toda la gente para hacerla crecer. Mejorar no es trabajo de una sola persona, sino de todos.

¿Pide que lo apoyen como lo hicieron en las elecciones?

Claro, lo único que pido es apoyo y mucha confianza para trabajar en ordenar Lima. Si trabajamos juntos, Lima será grande.



¿Cumplirá con solucionar el tema del tráfico y otros problemas que hay en la ciudad?

Sí, hay demasiadas pistas rotas, además de muchos lugares donde falta limpieza y orden, entonces es necesario mejorar el sistema.

¿Llamará a su ‘gemelo’, el señor Jorge Muñoz, para que lo ayude?

Por supuesto, tiene que ayudar. Él también prometió cosas y tiene que cumplir.



¿Qué otras obras tiene en mente hacer?

Hay que trabajar en todos lados. Donde falte una mano, hay que dársela.

¿Dejará los jeans y polos para lucir elegante como ahora que está en terno?

No, me gusta estar cómodo, pero hay momentos como este que se debe estar bien al terno, eso sí, siempre seré humilde con la gente.



El ciudadano de a pie lo quiere, muchos lo saludan y le piden fotos.

Sí y me da alegría porque eso quiere decir que les caigo bien, que tengo su apoyo.