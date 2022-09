Guadalupe Farfán, a sus 18 años, se ha convertido en la actriz revelación de ‘Al fondo hay sitio’ al encarnar a la luchadora July en la serie con la que creció. Aunque este logro le ha cambiado la vida, pues es una chica más popular, no ha perdido la esencia del barrio donde se crio, la ‘Rica Vicky’, a donde ‘baja’ para visitar a su abuelita y comer su hamburguesa de carretilla.

Guadalupe, ¿cómo te sientes de haber ingresado a la serie más vista del país?

Feliz. Al principio, estaba nerviosa porque era un elenco que ya estaba formado, he crecido viendo la serie y tuve sentimientos encontrados al momento que me dijeron que había quedado en el casting. Aún sigo asimilándolo y todos los días trabajo para que July sea un gran personaje y lo quieran. Es un sueño cumplido estar en ‘Al fondo hay sitio’.

Antes de entrar a la serie, ¿te cerraron puertas en la actuación?

Sí, en los castings encuentras de todo, pero lo importante es luchar por tus sueños.

¿Cómo haces para lidiar con la popularidad?

La humildad es muy importante.

A ciertos personajes de la farándula, la fama se les sube a la cabeza. ¿Te veremos así?

Imposible. No quiero alejarme de la persona que soy ahora, tengo muy claro de dónde vengo, dónde estoy y a dónde quiero llegar.

¿En qué te pareces a July?

En el esfuerzo que ponemos en hacer las cosas, en que tenemos las metas claras y sabemos a dónde queremos llegar.

Cristóbal (Franco Pennano) es tu amor imposible en la ficción, ¿en la vida real has tenido un amor así?

Nunca me ha pasado y espero que jamás pase por esa situación.

Imagino que tus fans han aumentado desde que ingresaste a la serie, ¿los chicos te escriben para salir?

Así es. Muchas personas me han escrito, personas que no me hablaban en años me dicen para salir, pero lo tomo de manera graciosa.

Guadalupe Farfán es July en 'Al Fondo Hay Sitio'. Foto: Allengino Quintana GEC

¿Les respondes?

Sí. No me gusta ‘botarme’, pero de verdad que ando muy ocupada por las grabaciones.

¿Qué cualidades ves en un chico? ¿Te atrae más lo interior o el físico?

Es bastante relativo porque todos tenemos diferentes gustos, pero siempre he creído que los sentimientos y lo que tiene una persona por dentro es lo más importante, pues alguien te puede parecer un ‘churro’, pero te termina decepcionando al entablar una conversación.

¿En la vida real también suspiras por amor?

Se podría decir que estoy contenta con las personas que me rodean. Mi corazón está lleno de amor por parte de las personas que están conmigo.

¿Has sufrido una decepción amorosa?

Sí.

¿Crees en el ‘príncipe azul’?

No.

¿'Un clavo saca otro clavo’?

Imposible. No hay que cambiar o tratar de llenar el vacío que podemos sentir.

Muchas chicas del medio han revelado que les llegan propuestas indecentes. ¿Te ha sucedido?

No me han propuesto nada. A veces me han dicho que soy simpática, pero de una manera que no es la correcta, sin embargo, trato de no darle importancia ni responder.

¿Has sufrido acoso callejero?

Sí, me ha pasado. Es algo que debemos erradicar, tengo un carácter demasiado fuerte y, cuando algo no me gusta, no me quedo callada.

¿Te consideras una chica de barrio?

Sí. Tengo mi barrio. Vivo en Salamanca, pero mis papás y mis abuelitos son de La Victoria. Gran parte de mi niñez la pasé en La Victoria, todos los fines de semana la pasaba con mi abuelita en la quinta, es como mi segundo hogar.

Ahora que estás en televisión, ¿sigues yendo a los ‘agachaditos’?

Me encanta. A veces, mi papá me trae un dulce de queso de una señora de carretilla de La Victoria y yo feliz. No tengo ningún tipo de problema de comer en carretilla, cuando voy a la casa de mi abuelita salgo con mis primos y vamos a comprar una hamburguesa a los ‘agachaditos’.

