Guadalupe Farfán, la popular y querida “July” de “Al fondo hay sitio”, reveló que la serie no se tomará las vacaciones acostumbradas de verano porque se ha previsto que sigan con las grabaciones y solo se descansará las fechas de Navidad y año Nuevo. “Como empezamos a grabar en junio nos han comunicado que seguiremos grabando”, dijo la actriz de 18 años.

LEE MÁS

Cuántos años tiene, que estudió y dónde Guadalupe Farfán, la actriz de July en “Al fondo hay sitio”

Sobre el futuro de su romance con Cristóbal Montalbán (Franco Pennano), la juvenil artista no sabe qué rumbo tomará la relación porque eso depende de los guionistas. “En las redes sociales me escriben que no debo llorar por él, que lo debo olvidar si es que no me corresponde, pero no sabemos que rumbo tomará la historia”, agrega.

Farfán Carreño, que estudia artes escénicas en la Universidad de Ciencias Aplicadas, en estos días reparte su agenda entre las grabaciones de la serie y ensayos. ¿La razón? Pues se encuentra a punto de estrenar un musical llamado “¿Dónde está el trineo?”. “Es una obra que hará reír y hará felices a muchos niños”, expresa confiada la joven artista.

La puesta en escena se presenta desde el martes 20 de diciembre en varias funciones en el Teatro Auditorio Miraflores (Avenida Larco 1150, en Miraflores) y forman parte del elenco también Gonzalo Candela, Marco Flozu, Ximena Riveros (Perú tiene talento), Cristina Solier (Tarumba) y César Medina (Un Circo diferente).

Actriz Guadalupe Farfán protagoniza el musical "¿Dónde está el trineo?".

LUPITA LA PROTAGONISTA

Faltando pocas horas para la Navidad, Rodolfo, el reno de Santa Claus ha perdido el trineo y le pide ayuda a Lupita para poder encontrarlo. Mientras conocen a varios personajes que les darán algunas pistas, Waka, la llama peruana, no se las hará nada fácil y desatará la confusión entre todos.

“¿Dónde está el trineo?” tiene, además de un gran mensaje, una novedosa técnica audiovisual llamada video mapping que normalmente se utiliza sobre edificios o superficies urbanas y cambia por completo su apariencia gracias a la proyección de imágenes en movimiento.

Las entradas ya están disponibles en joinnus.com y la obra va el martes 20 y miércoles 21 a las 8 de la noche, el jueves 22 y viernes 23 a las 4 de la tarde y 8 de la noche. También habrá funciones el domingo 25 a las 4 de la tarde y el lunes 26 a las 11 de la mañana, 4 de la tarde y 8 de la noche.

TE PUEDE INTERESAR