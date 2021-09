TIENE CORAZÓN CHARRO. Nicola Porcella recibió a Choca Mandros esta semana en el departamento al que se acaba de mudar en México, país en el que radica hace varios meses por el trabajo que obtuvo en Guerreros 2021 de Televisa.

El conductor de Estás en Todas le consultó si le gustaría quedarse una temporada más en el reality de competencia mexicano. “No sé. Tendría que analizarlo. Ya viste los chicos cómo compiten acá, es distinto competir acá que en Perú, es totalmente distinto”, dijo el modelo.

Asimismo, aseguró que los peruanos también son buenos, pero en la versión peruana del programa y más juegos lúdicos, como tortazo en la cara. “En Perú hay mucho más juego lúdico, más juegos divertidos, más juegos de torta. Acá no, acá los chicos compiten y compiten y yo termino así (rendido)”, aclaró Nicola.

LAS CONVOCATORIAS DE EEG Y GUERREROS MX

Nicola Porcella explicó que está muy orgulloso de sus compañeros de trabajo, pues destacaron entre más de 100 personas que postularon para competir. “Hicieron un casting con 100 personas, que pagaban su pasaje de todo el mundo para hacer el casting de Guerreros”, dijo el chico reality.

Sin embargo, no pudo evitar comparar las convocatorias de Esto es Guerra. “No es como en Perú que ustedes están buscando... que Peter (Fajardo) está como loco... acá no, acá dijeron y se aparecieron 100 personas competidoras, altos, guapos, rubios, morenos, con lo mismo, con millones de talentos, con millones de destrezas”, agregó orgulloso.

Finalmente, aseguró que es un lujo poder está dónde está. “De verdad, estar en Televisa, digan lo que digan, es un esfuerzo súper grande y no es algo que a cualquiera se le da”, concluyó.

