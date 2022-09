QUÉ FUERTEEEEEEEE. Magaly Tv La Firme lanzó un adelanto de su programa de este lunes 19 de setiembre, en el que anuncian un ampay de la cantante Giuliana Rengifo, quien en el pasado aseguró haber mantenido un romance con el esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano.

“AMPAY. Cumbiambera Giuliana Rengifo se besa con notario casado. ¡¡¡Qué fue manaaaa!!!”, dice el avance del espacio de espectáculos de la urraca, que promete levantar polémica la noche de este lunes con el video donde lanza indirecta que compromete a su propio esposo.

Fuentes de Trome indicaron a este diario que la producción de Magaly Medina había estado siguiendo a Giuliana Rengifo hace varias semanas en busca de un ampay, tal como lo hicieron con Aldo Miyashiro hace varios meses y terminaron ampayando al conductor y a Óscar del Portal.

Magaly Tv La Firme anunció ampay de Giuliana Rengifo con notario.

GIULIANA RENGIFO ASEGURÓ QUE NOTARIO LA LLAMÓ CUANDO ESTABA CON MAGALY

Hace una semana, la cantante Giuliana Rengifo se volvió a pronunciar sobre su pasado sentimental con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, e incluso reveló que el notario la volvió a buscar en el tiempo que ya había retomado su relación con la popular ‘Urraca’.

“Fue algo que pasó en su momento, lo único que quería zanjar es que nunca me metí en una relación , nosotros estuvimos en el tiempo que los dos estábamos solteros y si la relación se acabó es porque yo quise terminarla... Yo lo terminé al señor porque si por él dependiera seguiría, es más, estando con la señora (Medina) me llamó en una oportunidad, pero no hay forma . Los hombres son así... y no es que me banderee”, expresó Rengifo durante una entrevista en radio Unión.

Asimismo, resaltó que el notario no significó algo importante en su vida. “Para mí, no fue nada, no quedó ni un bonito recuerdo. Si la señora (Medina) es feliz con su pingüino, que sean felices y coman perdices”, indicó la cantante, quien acotó que no se sintió aludida luego que la periodista haya afirmado que fue el ‘snack’ de su esposo.

“ No me considero así, en todo caso, ambas fuimos snack en algún momento , pero ella lo dice de una manera como que le duele que una cumbiambera haya estado con su esposo, le joderá, pero ya pasó”, mencionó.

Finalmente, señaló que Magaly Medina genera dinero haciendo daño a las personas.

“ Lo que ella tiene, yo no tengo, que es dinero . Yo trabajo sin hacer daño a nadie, no me metí en ninguna relación. Mi carrera es a base de sacrificio, talento y aprendizaje , mas no de hacer daño. Ella tendrá un karma que no se lo deseo a nadie. Gracias a su trabajo es que tiene sus Gucci y sus Prada”, concluyó.

