El periodista Gunter Rave confesó que a sus 50 años ya se siente preparado para ser padre y les gustaría dar ese paso, ya que sus padres hace tiempo le piden el nietecito. Además, reveló que si no se ha casado es porque le tenía miedo al compromiso.

” Ya tengo ‘cinco cheques’ (50 años). No me da miedo decir mi edad porque tengo tantos amigos en el Cusco que son de mi promo que no lo voy a negar, imposible ”, dijo el periodista de América Televisión a su colega Verónica Linares en su programa ‘La Linares’ de YouTube.

En otro momento de la conversación, afirmó que ha tenido relaciones duraderas, pero ‘han sido caletas’.

”Sí he durado (en sus relaciones) pero todas ‘caletas’. Me preguntaste por qué no me he casado, creo que me daba miedo comprometerme, no sé, la responsabilidad, el hombre madura muy tarde”, señaló.

Asimismo, manifestó que si tiene un hijo este tiene que crecer con su papá y su mamá.

”Si me voy casar quiero tener un hijo, tener una familia... alguien tiene que quedarse con todas mis propiedades, no, no tengo nada. Mi única propiedad es mi auto”, dijo bromeando. Por último, comentó que sería un buen padre.

”Ahora sí estoy convencido, quiero tener un hijo o hija. Hay planes, pero hay que conversarlo... creo, además, que sería un buen padre, me gustan los niños”, afirmó Rave añadiendo que sus progenitores hace rato le piden nietos.