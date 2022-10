No se queda callado. Guty Carrera le respondió con todo a Jazmín Pinedo, quien lo minimizó al saber que publicará un libro. “¡Qué! Ah, no, ahora cualquiera saca un libro”, indicó la conductora de espectáculos al saber que el ‘Potro’ será escritor.

El modelo no se quedó atrás y durante una entrevista a un medio local le respondió a la exchica reality: “Exacto, cualquiera puede escribir un libro, así como cualquiera puede ser conductor de televisión, ¿no?” .

Cuando le preguntaron a Guty si se sintió incómodo por la frase que le lanzó Pinedo, el ex de Alejandra Baigorria dijo que la respeta, pero que no le es indiferente su opinión.

“En realidad cada quien tiene su opinión y, lo digo con mucho respeto y cariño, la opinión de ella no me importa. Entonces, si me ninguneó, no me interesa ni hace que pierda el sueño”.

El exchico reality agregó que las personas que han opinado sobre su primer libro hablan porque entienden que tendrán eco mediático al recibir una respuesta.

“A estas alturas de mi vida, sé que si dicen algo es porque saben que van a encontrar una respuesta y muchas de estas personas necesitan encontrar respuestas para seguir teniendo un poquito de luz”, finalizó Carrera.

