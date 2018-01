Guty Carrera le desea lo mejor a Melissa Loza en su nueva relación

Guty Carrera se sumó a la ola de felicitaciones que recibió Melissa Loza, después de que fue captada muy cariñosa y en apasionados besos con un empresario chimbotano que sería su nueva pareja.



“¿Está en ‘salientes’? Está bien. Mínimo, tiene que ser empresario de Chimbote. Felicitaciones a los dos. Lo máximo, me alegro por Melissa, porque es una excelente persona y merece lo mejor. Que sea muy feliz. Algún día me llegará (el amor) a mí”, indicó Guty Carrera.



Por otro lado, Guty Carrera confirmó su participación en la obra ‘Una pulga en la oreja’ que dirige Efraín Aguilar. “Dije que tenía ganas de actuar en broma, y hace poco me llamó Efraín, estoy agradecido por la confianza”, contó Guty Carrera.

