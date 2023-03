EL PASADO VUELVE. Guty Carrera se encuentra otra vez en el escándalo debido a las recientes declaraciones de su expareja Brenda Zambrano. La actriz mexicana reveló el doloroso momento que vivió cuando se encontraba como pareja del ‘Potro’, pues según dijo, durante su romance él siempre le recordaba y criticaba su pasado , además, aseguró que “pintó al hombre perfecto”. Es por eso que aquí te recordamos el polémico amorío que tuvo con Alejandra Baigorria.

El desenlace con Alejandra Baigorria ocurrió en agosto del 2016 cuando la modelo acusó al exchico reality de violencia psicológica y difundió audios que supuestamente lo involucrarían.

“ Yo he aceptado que sí me hizo un daño psicológico, que pasé momentos muy difíciles (con él) que hasta ahora me cuestan superar . Y lo dije para que la gente que está a su lado lo ayude de forma profesional”, dijo la empresaria.

“ Siento que mostrar estos audios, que son bastante fuertes porque al escucharlos me dan ganas de llorar, me afectará (...) aún su familia no sabe toda la verdad porque lo han dejado salir el sábado a decir cosas que lo han terminado perjudicando más”, agregó.

TROME | Guty Carrera en polémica con Brenda Zambrano: los audios con Ale Baigorria

“ÁMAME QUE ME VAS A PERDER”: GUTY CARRERA

En uno de los audios difundidos por Alejandra Baigorria, se escucha a Guty decir “Ámame que me vas a perder”, por lo que la ‘reina de Gamarra’ le contestó. “ No, el que me va a perder eres tú. Abre los ojos, yo no he hecho nada” .

Sin embargo, ahí no quedaría todo porque la chica reality le cuestiona por haberla agredido días antes. “La acabas de ca... hace dos días, yendo a mi casa. Me has empujado, has tirado todo como un loco. ¡Date cuenta!”, acotó.

BRENDA ZAMBRANO ARREMETE CONTRA GUTY CARRERA

ROMPE SU SILENCIO. Brenda Zambrano dio una entrevista al canal de YouTube ‘Doble G’ y habló por primera vez sobre las razones de su ruptura con Guty Carrera, el conocido ‘Potro’ de la farándula local. La actriz mexicana llamó “cabrón” al exchico reality por no haber tenido las cosas claras en su romance y haberla criticado por su pasado.

“ A él le molestaba mucho mi pasado en Acapulco Shore, que hice playboy, siempre estaba criticándome de mi pasado . No era nada detallista el tipo, ojalá que con la próxima novia sí y vea los errores que tuvo conmigo. Yo siempre di una imagen que mi relación era perfecta, eso es lo malo de las redes sociales, te inventas una vida que no es.”, dijo.

La polémica artista mexicana también aseguró que en redes sociales se mostraban como la pareja perfecta cuando la realidad era otra. Según mencionó, algunos usuarios le han dado la espalda por terminar con Guty Carrera.

“ Pinté al hombre perfecto y a la relación perfecta, todo el mundo nos amaban como pareja . Todo se fue a la mierda porque yo ya no lo quiero, le dije que no quiero estar con él , que no soy feliz, a él le fue difícil entenderlo, y pues yo soy la mala del cuento... Todo el mundo lo aplaude que me dejó a mí porque soy una loca y una tóxica, o sea soy la mala por lo que ven en la televisión”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO