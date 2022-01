Este lunes 24 de enero se estrenó la primera temporada de ‘Esto es Habacilar’, un programa que rememora al espacio conducido por Raúl Romero en la década del 2000. Roger del Águila hizo su ingreso al set con su popular canción ‘El chivito’, donde ya lo esperaban Tracy Freund y Thalía Estabridis.

De blanco, con una camisa colorida, lentes oscuros y una barba blanca, el conductor se mostró agradecido por la acogida del público. “Un gusto de verlas, agradecer a América Televisión a ProTv y a todo el público maravilloso que nos acompaña en sus casas”, dijo.

Asimismo, contó que la productora Mariana Ramírez del Villar lo llamó mientras estaba en la montaña, porque salió de la ciudad cuando estalló la pandemia. “Vendí todo y me fui y Mariana me llamó y me dijo ‘ven hacer Habacilar’ y le dije que no, por supuesto. Pero pedí un cambio, aparte que me traen mi chicharrón porque sé que se han mudado a Pachacamac. Ya soy socio del restaurante del costado, al frente voy abrir ‘El chivito al palo’. Mariana me dijo, ‘Roger, la gente nos necesita, la gente la ha pasado difícil, ha estado triste, necesita alegría’”, comentó al inicio del programa.

En ese sentido, anunció que ‘Esto es Habacilar’ regalará dinero en efectivo. “Ya tuvieron su bono ‘Yanapay’, ahora viene el ‘bono Habacilar’”, dijo entre risas.

QUIERE A RAÚL ROMERO DE VUELTA

Thalía Estabridis le indicó que no iba estar solo en la conducción del programa, a lo que Roger del Águila pidió el regreso de Raúl Romero. “Si no es con Romerito no acepto, me voy”, agregó a modo de broma.

TE PUEDE INTERESAR

Rebeca Escribens recuerda a Yahaira Plasencia en Habacilar: “Su baile era auspiciado por una toalla higiénica”

Raúl Romero confirma que sí lo llamaron para volver a Habacilar: “Hablamos 10 minutos y dije que no”

Hincha israelita engaña a esposa y le revela que viajará a Colombia con ‘amante’