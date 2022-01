El anunciado regreso de Habacilar ha causado grandes expectativas; pero también algunos misterios, cómo quién estará en la conducción. Esta vez Raúl Romero manifestó en una entrevista para Radio Huevadas de Hablando huevadas, que no estará en este regreso.

Raúl conversó con Jorge Luna y Ricardo Mendoza sobre este regreso del programa concurso. Durante la charla el popular ‘Feo’ afirmó que ahorita no está en su planes regresar a la televisión.

Sin embargo también se mostró sorprendido porque a pesar de su mensaje, mucha gente da por descontada su regreso a la conducción de Habacilar.

“Es curioso porque lo expliqué en Instagram (que no estará en Habacilar). La mayoría de la gente recibió el mensaje: ‘No voy a ir a la tele’; pero hay gente que cree que se trata de una estrategia de marketing y hay otra gente que no puede creer que algo que ve en la TV no sea verdad”, agregó Romero.

¿QUÉ SE SABE DEL REGRESO DE HABLANDO HUEVADAS ESTE 2022?

América anunció que Habacilar volverá a las pantallas este lunes 24 de enero desde las 7 de la noche. Al respecto Mariana Ramírez del Villar reveló algunos detalles sobre este regreso del conocido programa concurso.

Durante la transmisión se regalarán premios en efectivo, también serán parte del programa algunos de los integrantes de Esto es Guerra, además, de las ya anunciadas Thalía Estabridis y Tracy Freud.

Sobre quién será el conductor de Habacilar 2022, solo afirmó que es alguien creativo y gracioso, divertido y que tiene experiencia en este rubro.





