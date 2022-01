ENTRE AMIGOS. Daniela Darcourt apareció en el reciente show de ‘Hablando Huevadas’, que se estrenó este domingo. La salsera aseguró que fue ‘a marcar’ el teatro Canout, ya que Jorge Luna y Ricardo Mendoza sí son sus amigos cercanos.

“Tenemos otro personaje pintoresco”, dijo Jorge Luna. “Habla pues conch…”, respondió la cantante.

Daniela Darcourt fue recibida con aplausos por el público y señaló: “He venido a orinar el Canout (vas a marcar el territorio). Lo que pasa es que he visto mucha gente que, últimamente, se ha hecho las fans, cuando ni siquiera los conocían. Hoy he venido a decir que ustedes son mis hermanos”.

Ante ello, Ricardo Mendoza soltó un sorpresivo chiste: “No puedo creer que le tires mier… a Rosa María Palacios”, el cual despertó las carcajadas de la intérprete de “Señor Mentiras” y de todos los presentes.

Daniela Darcourt “marca territorio” en ‘Hablando Huevad…’: “Ustedes sin mis hermanos” (Video: YouTube)

Jorge Luna reveló que un miembro de su equipo les robó

Durante una entrevista para el programa de YouTube ‘La Lengua’, el comediante Jorge Luna relató que un miembro de su equipo les robó una fuerte suma de dinero.

“Nos quedamos sin ni un sol. No teníamos para pagar la movilidad de la mudanza, así que con todos los ‘esclavos’ hemos estado cargando los equipos para llevarlos allá. Ahí nos dimos cuenta de que un miembro del equipo que nunca ha salido en pantalla nos había robado mucha plata y equipos que nos servían para grabar”, señaló.