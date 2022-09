Jorge Luna, uno de los conductores del popular show de YouTube, ‘Hablando Huevadas’, usó unos minutos de su programa del último domingo para mostrar su indignación por un informe de un medio digital local sobre su esposa y madre de sus dos hijos.

“Pido un alto a la comedia. Tal vez muchos no lo vieron, pero en el periódico salió un reportaje quién es Melissa, mi esposa, con apellidos y fotos, pero ya no está porque yo te lo saqué”, dijo el comediante a unos minutos de iniciado su show.

En ese sentido, exhortó a los medios de comunicación a no usar imágenes de personajes que no son públicos sin su autorización. “Tú no puedes usar la imagen de nadie sin autorización, si no es un hecho noticioso. Yo sé mucho de esto porque mi nombre ha estado puesto muchas veces ahí y sé de lo que estoy hablando”, indicó Jorge Luna molesto.

Finalmente, el comediante lanzó una fuerte advertencia para todos aquellos que osen mencionar a su familia públicamente, dando a entender que tomaría acciones legales de darse el caso.

“Si alguno vuelve a coger una foto de algún miembro de mi familia, todavía cogieron fotos de mis hijos y les taparon la cara. Veo un solo dedo de mis hijos en su periódico, y yo me voy a encargar personalmente, a parte de quitarles mucho dinero, voy a buscarlos, los voy a encontrar”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

La exorbitante lista de regalos de la boda de Brunella Horna: Hay batidora de más de S/ 4 000

Ethel Pozo llora EN VIVO al despedirse de su soltería: “He esperado muchos años”

Filtran lista de regalos de Ethel y Julián: “Hay cosas de 12 solcitos”