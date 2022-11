Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas” fueron “denunciados” por una madre de familia. La mujer pidió la palabra durante uno de los shows en vivo de la dupla que se realiza en el Teatro Canout.

“Voy hacer una denuncia contra ti y contra ti (...) A mi no me gusta el programa de ustedes, no me gusta porque son muy groseros y yo decía por qué mi hijo ve esto”, expresó.

No obstante, todo dio un giro de 180° porque la madre dijo que era una denuncia de un agradecimiento. “Hace cuatro meses mi hijo pasó por una situación mal, depresión muy fuerte...pero gracias a ustedes lo superó”, dijo.

Madre no quería llevar a su hijo a ver ‘Hablando Huevadas”

Además, la mujer contó que su hijo le pidió ir a verlos en vivo, pero ella estaba en contra. “Yo le decía: ‘Estas loco, qué te pasa...Tu crees que te voy a llevar a ver esa estupidez (...) Bueno, hoy lo traje de sorpresa”, agregó.

“Gracias a ustedes...porque yo escuchaba la puerta de golpe y lloraba, de pronto escuchaba que se carcajeaba tanto, fueron su compañía en esos meses donde no quería que nadie se le acerque”, dijo.

