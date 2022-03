Norka Gaspar, la compañera del comediante Ricardo Mendoza en el canal de YouTube ‘Complétala’, se pronunció sobre los reprochables comentarios que realizó sobre la agresión a una menor. Ella pidió mil disculpas por los errores cometidos; pero también le dijo a las personas que no les gusta su humor y la critican por hablar lisuras, miren a ‘María Pía en su canal de YouTube’.

Después de varios días ausentes, Gaspar y Mendoza volvieron a su canal de YouTube, según dijo Ricardo ‘porque la gente lo pide y tienen mucho apoyo’. Ambos anunciaron que continuarán con el canal.

Gaspar se pronunció por las personas que la critican por hablar lisuras y les envió un mensaje a quienes no les gusta su contenido: “Un huev... de gente les ha llegado al ....., que yo diga lisuras y se pueden ir a la m...”, manifestó.

“Si no te gusta, lo bueno de todo esto es que también está María Pía en YouTube y pueden ir a verla y no entrar a mi canal. Yo no la conozco ni nada; pero su humor es suave, de verdad si están buscando que les enseñe algo yo están perdidos”, manifestó.

“COMENTARIOS FUERON SACADOS DE CONTEXTO”

En su mensaje, Norka Gaspar se disculpó por los comentarios que realizó si han ofendido a alguien. “Sin tener la intención se lastimó gente por un video sacado de contexto, mil disculpas que haya de alguna manera ofendido, jamás fu mi intención ofender, ni fomentar cualquier tipo de violencia porque yo lo he sufrido”, manifestó.

Norka Gaspar también afirmó que tuvo borrar algunos comentarios de su red social (tras los comentarios por los cual se disculpó), también ha recibido el respaldo de sus seguidores.

