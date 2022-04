HABLÓ FUERTE. La actriz Silvana Cañote se refirió al show de ‘Hablando Huevadas’, esto en medio de la polémica por las burlas de Ricardo Mendoza y Jorge Luna a las personas con Síndrome de Down.

“Cómo existe gente que le puede gustar esa porquería de Hablando Huevadas. ¡¡¡Son abominables!!!”, expresó la recordada actriz de ‘América Kids’ a través de su cuenta de Twitter.

La ola de cuestionamientos a los cómicos de originaron luego que hicieran “bromas” mientras hablaban de la selección peruana de futsal con síndrome de down en uno de sus últimos shows.

“Tenía una ligera sospecha, pero luego me di cuenta de que hay una selección peruana de futsal con personas con síndrome de down, yo no sé nada de eso, no sigo el fútbol down, no sé quiénes son las estrellas, los destacados, los diferentes”, dijo Jorge Luna.

Ricardo Mendoza trató de evitar que se ‘malentiendan’ las palabras de Luna y señaló: “No, lo peor es que no han entendido el chiste, ha llegado con retraso”.

Carlos Alcántara: “¡Basta ya de hablar huevadas!”

El actor Carlos Alcántara también se pronunció en sus redes sociales sobre la polémica de ‘Hablando Huevadas’. “Mientras muchas familias luchan por sacar adelante a sus hijos (as) con habilidades diferentes o con alguna condición médica, hay mucha gente aún que continúa burlándose y riéndose de ellos, ¡basta ya de hablar huevadas! Respeto e inclusión, escribió.

