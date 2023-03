El reconocido futbolista Hernán Barcos apareció este jueves 2 de marzo en el set de “Mande quien mande” para participar en la secuencia “Deseos de corazón” y sorprender a una seguidora suya identificada como Valentina Zavala Méndez.

Méndez nació a los cinco meses de gestación y desde entonces tuvo que afrontar múltiples episodios de rehabilitación para superar problemas en sus rodillas.

Al verlo salir de una caja enorme de sorpresa, la jovencita no pudo evitar romper en llanto. El futbolista apareció con una rosa amarilla y dedicó unas emotivas palabras a Valentina, a quien calificó de ser una guerrera.

“ No soy tu tía, pero acá estoy muy feliz de poder participar, apenas me contactaron inmediatamente acudimos al pedido, no es fácil encontrar gente como tú, de guerrera que me admire. Eres una chica fuerte y luchadora, además, hincha de Alianza Lima. Gracias por permitirnos conocer tu historia”, dijo Barcos.

Pero las sorpresas continuaron, pues la producción volvió a sorprender a la joven al permitirle el reencuentro con su tía abuela a quien no veía hace 10 años y vive en Arequipa.

GUERRERO CAMPEÓN DE MARINERA

Valentina, pese a sus problemas en las rodillas, ha logrado participar en importantes campeonatos de Marinera norteña y salir ganadora. En esta ocasión, pudo hacerlo con el integrante de Esto es Guerra, Raúl Carpena, bicampeón nacional de marinera norteña. Ambos ofrecieron un espectáculo de lujo a los televidentes.

LÍDERES EN SU HORARIO

“Mande quien Mande” es un programa producido por Pro Tv, conducido por María Pía Copello y Carlos Vílchez, en su personaje de “La Carlota”. Se emite a la 1:30 de la tarde, y desde su debut siempre ha liderado en su horario.

El último miércoles alcanzó 7.2 puntos de rating como promedio general, cifras que no solo tienen contentos a los conductores sino a los auspiciadores.

