Aunque lleva una vida dedicada completamente al humor, lo primero que hace Hernán Vidaurre es mantenerse bien informado de los temas coyunturales -principalmente de la política-, porque es la materia prima de su trabajo cómico en RPP y radio La Mega. “A los comediantes nos afecta cuando cierran el Congreso y la vacancia de los presidentes también nos afecta”, confesó el experimentado humorista en una entrevista al diario Ojo.

Creo que has imitado a todos los presidentes del 90 en adelante…

También a (Alan) García en el 85, e incluso al arquitecto (Fernando) Belaunde. Recuerdo que también imitaba a Javier Alva Orlandini y Alfonso Barrantes, es decir, a los personajes de la época antigua.

Más allá de los personajes que tienes que imitar por la coyuntura, ¿qué imitaciones disfrutabas realmente o extrañas hacer?

Extraño mucho imitar a Alan García y a Luis Delgado Aparicio. A esos dos personajes me gustaba mucho caracterizarlos.

¿Dos presidentes que te llamen la atención?

Toledo, que es un mitómano, cuando habla parece que se cree sus propias mentiras; y Castillo, que no habla mucho y, si habla, dice cantinfladas.

¿Te cuesta hacer la imitación de algunos personajes?

Ya tenemos toda una vida en esto y cada personaje que aparece en la coyuntura siempre tiene alguna cosa en particular para sacarle partido.

Tu trabajo te exige estar muy pendiente de la coyuntura política.

Sobre la marcha tenemos que ir sacando nuevos personajes y, ahora, con el nuevo Congreso hay que buscar el lado cómico de la situación.

¿Cuáles son los personajes que están dando la hora o que te piden que imites con frecuencia?

Piden bastante al “Lapicito Castillo”, piden mucho a “Caníbal Torres”; piden bastante a Gareca, por el fútbol, a Julio Velarde, por el tema económico, y también a “Sombrero Bellido” porque es muy polémico y confrontacional. Creo que esos son los personajes que tienen más jale en estos momentos.

IMITADOS

Aunque son parodias, cada una de las siguientes afirmaciones, en boca de Vidaurre, bien podrían ser lo que realmente piensan los personajes imitados por el humorista.

“LAPICITO CASTILLO”

Vamos a acabar con la telebasura. Ya no va a ser “Esto es guerra”, sino “Esto es chacra”. Tampoco lo va a conducir Gian Piero Díaz si no Isaac Sarmiento, “Wallpa Waccay”. Yo quiero decirle a todos los inversionistas que no voy a expropiar, no soy comunista, traigan sus inversiones, y una vez que esté en marcha la economía del país, ahí nacionalizo todo.

El personaje de "Lapicito Castillo" está basado en el presidente de la República Pedro Castillo.

“SOMBRERO BELLIDO”

Yo no voy a dar marcha atrás. La nacionalización va de todas maneras. Vamos a pedir que las utilidades sean mejores para el país, solo nos dan el 5% y eso es nada, tienen que darnos el 99% y el 1% que se lleven ellos, con eso basta y sobra para que vivan bien los empresarios. A esos que aún siguen respirando por la herida que dicen que hubo fraude, les digo que me voy a Brasil, me porto alegre y me río de janeiro.

El personaje de "Sombrero Bellido" está basado en el primer ministro Guido Bellido.

“JULIO TE ARDE”

No sé por qué el señor “Lapicito Castillo” no me ratifica de una vez, la hace más larga que despedida de borracho. El tema del sueldo es una tontería, tengo dinero para vivir 10 vidas, me están llamando los jeques árabes, Joe Biden, Angela Merkel, pero yo soy como Eva Ayllón: estoy enamorado de mi país. Sacarme a mí sería terrible porque la economía quiebra, con mi CTS quiebran dos bancos, y con mi liquidación se va al tacho toda la banca peruana.

El personaje "Julio Te Arde" está basado en el economista que vienen dirigiendo hace más de una década el Banco Central de Reserva del Perú.

“CANÍBAL TORRES”

Todos me preguntan por qué soy renegón, en las mañanas tomo mi infusión de vinagre con amargo de angostura y en el almuerzo hígado encebollado. ¿Cuál es el problema? Yo soy más bravo y más rayado que el celular de Freddy Krueger, a mí no me molesten, a mí me respetan, muchachitos tontos.

El personaje de "Canibal Torres" está basado en el ministro de justicia Anibal Torres.

“ALEJANDRO CHOLEDO”

Yo tomo con hielo que el juez Hixon haya autorizado la extradición. Si quieren que vaya al Perú, que vengan a llevarme en el avión parrandero y surtido de whisky etiqueta azul. Quiero que hagan una prisión en el Melody para estar como pez en el agua. Que venga a recogerme mi amigo, el canciller Maúrtua, porque tenemos que recordar los viejos tiempos en el avión parrandero. No me van a extraditar, ¡carajo!

El personaje de "Alejandro Choledo" está basado en el expresidente Alejandro Toledo.

“EL PROFE GARECA”

Como diría el “Cuto” Guadalupe, la fe es lo más lindo de la vida. Después de ganarle a Chile, todos vamos a comer una carapulcra con sopa seca. Ya le he prohibido a Cuevita que esté bailando “El Cervecero” con Lapadula, porque lo desconcentra.

"El profe Gareca" basado en el director técnico de la selección Ricardo Gareca.

+DATOS

Hombre de radio. 8 de diciembre de 1965 nació en Pucallpa. Se hizo conocido en el desaparecido “Trampolín a la fama”. En 1994 se integró A “Los Chistosos” en RPP, con Guillermo Rossini y Fernando Armas. Luego llegarían Giovanna Castro y Manolo Rojas. Su programa matinal, “Cumbia con humor”, en radio La Mega, cumplió un año al aire, y continúa en su emblemático espacio “Los Chistosos” en RPP. También tiene una secuencia en el espacio “En conexión”, en la misma emisora.

