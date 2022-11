El próximo domingo 27, Dina Páucar celebrará sus 32 años de carrera artística, ese día, “la diosa hermosa del amor” recibirá el aplauso de su público, pero lo que la tiene más entusiasmada es el debut de su hija Jackeline Sánchez en el mundo de la música; la joven a partir de esa fecha se llamará Killay y emprenderá su propio camino.

“Mi hija, después de terminar su profesión, decidió emprender una carrera profesional en la música, no para complacerme a mí, sino para complacerse a ella, es algo que desea con honestidad. Muchas veces, mientras veía mis trajes, pensaba cuál sería el destino de todo mi vestuario y me ponía triste. Ahora que veo a Jackie, y a todos mis hijos involucrados en el mundo de la música estoy feliz. Ese es el regalo más grande que puedo recibir en mis 32 de carrera”, dice la cantante.

Pero vayamos con la heredera, con la hija de Dina Páucar, quien nos adelanta que el 27 en El Huaralino, en su presentación oficial, interpretará el tema “Tu sangre en mis venas” a dúo con su madre. “Luego de acompañar a mi mamá en los coros durante sus dos horas de show, ella me dará la patadita cuando cantemos a dúo”, dice entusiasmada.

A partir del domingo 27, ¿cuáles serán tus próximos pasos artísticos?

La meta será tener mis propias canciones, manejar mi propio repertorio para que en los próximos shows de mi mamá yo me presente los primeros 30 minutos, antes que salga ella. Hay que empezar poco a poco, para que en un futuro pueda tener un show aparte con mis propios músicos.

SU PROPIO ESTILO

¿También interpretarás huayno con arpa como tu mamá?

Quisiera también apuntar hacia otro género, tal vez la fusión, usando más instrumentos, tengo mis referentes en la música latinoamericana y me gustaría que mis canciones suenen así. Definitivamente el arpa es un instrumento que siempre lo tengo en mi mente, me gusta el sonido, es mágico, tocarlo sería lo máximo.

Cómo vas a tomar las comparaciones? Son inevitables .

Muchos artistas que empiezan su carrera muy chicos son muy vulnerables a comentarios positivos y negativos, yo tengo mi personandad formada, sé lo que quiero. No pensaría nunca igualarme a mi mamá, ella es mi máximo ejemplo, mi inspiración, no trato de imitarla.

Ella está pendiente de tus pasos .. .

Mi mamá me da consejos, me prepara, también me da tips para ser carismática, porque en esta carrera no es importante solo la voz, también es vital la actitud. Me preparo, para que en algún momento, cuando ella se retire, yo cantaré sus canciones como un homenaje para que su recuerdo siga allí para muchas generaciones más.