INICIA ACCIONES LEGALES. Luego de dar a luz, Andrea Muñoz, expareja de José María Barraza, hijo mayor del actor cómico Miguel Barraza, reveló que el cantante aún no se ha hecho cargo de su bebé. En diálogo con Trome, la joven explicó que interpondrá una demanda por alimentos.

“Era lo último que me faltaba hacer, ya tuve mucha consideración con él. Estoy pasando por un post parto y cuido a mi hijo sola, así que lo que sigue es iniciarle una demanda por alimentos”, manifestó.

Además, explicó que intentaron realizarse una prueba de ADN pese a que ellos mantuvieron una relación de tres años. “Me indigna porque más preocupado está en hacerle la prueba de ADN en vez de dar la cara o preguntar cómo está mi bebé”, agregó.

Andrea Muñoz, expareja de José María Barraza: Mi hijo no tiene pañales

La joven explicó que su bebé tiene pañales gracias a la ayuda que ha recibido, ya que José María Barraza no asume sus responsabilidades.

“No me está dando ningún tipo de alimentos. Si tengo pañales es gracias al programa de Magaly Medina, pero cuando se me acaben los pañales no sé qué haré (...) Mi bebé tiene cosas gracias a las personas que me han ayudado, pero su padre ni se preocupa por si tiene pañales o ropita”, remarcó.

