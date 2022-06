El hincha israelí, David Chauca Quispe, desde Doha - Qatar, contó que se sorprendió cuando los árabes le pidieron tomarse fotos aunque al principio le dio algo de temor porque sabe que tienen costumbres muy arraigadas como parte de su cultura. Además, se emocionó al escucharles decir ‘Perú, Perú' mientras caminaba por las calles de la ciudad con nuestra bandera.

“C uando llegué a Qatar sentí un poco de temor porque sé que son personas radicales, pero grande fue mi sorpresa cuando se me acercaron y pidieron fotos al verme con la bandera del Perú y gritaron: Perú, Perú al caminar por las calles de esta impresionante ciudad ”, dijo David.

¿Y cómo llegaste hasta allá, cómo te comunicas?

Fue un viaje largo desde Barcelona. Estoy caminando con un amigo que sabe inglés y aparte me ayudo con el traductor de mi celular. Es un país caro, también hay sus zonas un poquito populares, pero no son muchas. Yo estuve alojado en el mismo hotel al que llegó el profesor Gareca para ver el partido Australia y Emiratos Árabes, estoy muy agradecido a la empresa Icazul Sac y al doctor Fredy Pinto, pues sin ellos no podría estar aquí alentando a nuestra selección que llega el viernes. También llegaron el ‘Fantasmita’ y ‘El niño cóndor’ , juntos alentaremos a la selección este lunes.

¿Qué otra anécdota has vivido?

Aquí hay mucha gente que alienta al Perú, te ven en la calle y te gritan ¡Perú, Perú! Le pido a la selección que, este lunes, juegue como si fuera la final de un Mundial, que no se confíen y se encomienden al Dios de Israel para que ganemos y así regresar en noviembre, y vivir la gran fiesta del fútbol. Otra anécdota es que no puedo dormir por el cambio de horario y uno se queda con la boca abierta al ver a los policías en carros que cuestan entre 100 y 200 mil dólares y los árabes ni qué decir.

EN VIDEO DE LA FIFA

Su devoción y amor por la bicolor lo ha convertido en un hincha famoso. David Chauca Quispe, conocido como el hincha israelita es tan conocido que hasta la FIFA lo toma en cuenta en sus vídeos de promoción previos al Mundial.

Así como lo lee. En el último vídeo de promoción publicado en la cuenta oficial de dicho ente deportivo, vía Twitter, aparece el hincha israelita, vestido con su habitual túnica roja y blanca. Su peculiar vestimenta llama la atención de miles de personas que han llegado a Rusia para disfrutar del encuentro de la Copa del Mundo.

MÁS INFORMACIÓN :