Paolo Goya, conocido por interpretar a Hiro en ‘Al fondo hay sitio’, fue el invitado estrella del OtakCon, realizado el sábado 29 de octubre. El actor subió al estrado vestido como un personaje de anime para animar al público.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los espectadores fue el momento en donde el popular Hiro interpretó la canción de apertura de ‘Dragon Ball’, ‘Cha-La Head-Cha-La’, en japonés.

En el clip se puede ver al actor cantando con euforia el tema del popular anime, entre los gritos del público. Cabe recordar que Hiro es uno de los personajes más queridos de Al fondo hay sitio.

Paolo Goya canta opening de Dragon Ball

Hiro causa furor al cantar opening de Dragon Ball en evento otaku. VIDEO: TikTok

‘Hiro’ tuvo que abandonar Tailandia para volver a ‘Al fondo hay sitio’

En diálogo con Estas en Todas, Goya reveló que él se encontraba en Tailandia y que evaluó con cuidado la propuesta para regresar al Perú.

“Sí la verdad que es una casa siempre tuve el cariño de siempre. Bueno yo estaba afuera, estaba en Tailandia, había escuchado que la serie iba a volver y me sorprendió que me contactaran. Al principio fue como la pensé mucho, pero al final bonito porque es algo que garantiza diversión absoluta. Me alegra mucho que haya vuelto Hiro”, dijo.

