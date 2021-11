Periodismo de periodistas. Desde las entrañas de ATV, surge la historia de Pilar Higashi, una comunicadora que no solo se ha parado frente a una cámara de televisión, también ha corrido la cancha en busca de la noticia, conversado con mandatarios de la República como Alejandro Toledo, descubriéndolos en una faceta lamentable, o charlando con intelectuales como Luis Alberto Sánchez. Hoy, además de la televisión, nos informa desde su plataforma digital ‘Miradas positivas’. Así se resume su trayectoria.

1. PEOR ERROR EN VIVO...

Conducíamos un programa con Marisel Linares y nos fuimos al corte comercial. Estábamos riendo y cuando regresamos, me vino un ataque de carcajada y no podía parar. De emergencia, mandaron otra vez a un corte.

2. EL CONSEJO...

Con el tema de la inmediatez de la información y la competencia, lo que se publica en las redes es la ‘pepa’, pero ha habido tantas ‘patinadas’ que lo que se publica allí es falso.

3. PRIMER TRABAJO...

Siendo menor de edad, fue la ‘Feria del Pacífico’. Me mandaron a prensa y revisaba los periódicos donde había información sobre la feria. Todo iba en un folder y como lo hacía bien, me llamaron para hacer exclusivamente los personajes que llegaban y se presentaban.

4. LA ANÉCDOTA...

Mi jefe me avisa tarde para que vaya a una conferencia que daba Luis Alberto Sánchez en su casa. Llegué y ya había acabado. Toqué el timbre y me respondieron: ‘El maestro ya no puede atender’. Le pedí por favor, que en el trabajo me iban a ‘matar’. Sonrieron y me dijeron que espere. Ingresé, lo tuve al frente y conversamos como hora y media. Había perdido la visión, pero estaba muy lúcido.

5. EL ORGULLO...

En mi época nos decían ‘prensa amarilla’ y ahora pasamos a ser ‘prensa basura’. Me siento orgullosa de lo que puedo lograr en mi carrera. Una acción social que hice. Era de una niña que necesitaba operarse afuera por problemas del corazón y otras malformaciones. Le dije que la iba ayudar mediante una campaña, moviendo el corazón de la gente. Todo salió muy bien, se fueron y ya pasó el tiempo. Un día en plena conducción del programa me avisan que me esperaban en la puerta del canal y cuando salí, estaba la señora irreconocible y la niña ahora era una jovencita, que estaba muy bien. Eso paga todo en mi carrera.

Ahora nos sorprende con su plataforma digital 'Miradas positivas'

6. LA DECEPCIÓN...

Alejandro Toledo. Lo conocí de economista, me parecía que tenía una historia muy buena y en el medio donde trabajaba me mandaron a entrevistarlo. Lo vi cara a cara, en su peor condición, en estado deplorable. Vi el ocaso de un presidente y a la vez del ser humano.

7. LA LLAMADA DE ATENCIÓN...

Del periodista Julio Estremadoyro. Era mi jefe y tenía fama de llamar la atención de la peor manera. Entró, revisó lo que había escrito, tembló su cuerpo, se alejó de mí, se acercó a la pared e hizo el ademán de tirarse un cabezazo. Me asusté.

8. LA LLAMADA DE ATENCIÓN II...

Era practicante en ‘El Comercio’ y mi jefe era el señor Esquerra. Escribía superescueta y me mandan a una conferencia de cafeteros. Él me avisa: ‘Solo van a salir dos párrafos’. Fui, regresé y quería terminar rápido, porque había quedado en ir al cine. Le presenté mi texto en una carilla, lo rompió delante de mí y me subrayó: ‘No te vas hasta que no lo hagas bien’. Me quedé escribiendo hasta tarde, no fui al cine y cuando me leyó dijo: ‘Cuando te concentras lo haces muy bien’.

