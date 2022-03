Lejos de las cámaras, las luces y los bikinis, la exmalcriada Sofía Morante sigue su historia de vida y ha hecho una carrera empresarial exitosa. Es dueña de dos tiendas en el emporio de Gamarra. Pero no solo eso, tiene un taller en donde confecciona y diseña las prendas de su marca ‘Sophie Jeans’.

Gracias a su talento para los negocios, ha podido comprarse una casa, un auto y le da una vida cómoda a su único hijo y a su madre. En esta entrevista, ella nos hace un relato de su historia.

Fue -y sigue siendo- considerada una de las ‘Malcriadas’ más bellas que han posado en la contratapa de la edición impresa de este diario.

Pero su historia de éxito es también una historia de lucha, de sacrificio, de perseverancia. Antes de tener sus dos tiendas en Gamarra y un taller de confecciones, fue ‘ganchera’, vendedora de ropa en el piso y ambulante.

EL EJEMPLO DE UNA MADRE

“Mi historia es la historia de mi madre. Hace muchos años, quizá hace 16 años atrás, ella venía a Gamarra a comprar prendas y venderlas en el Centro de Lima. Un día se quedó sin pasaje y no le quedó más que vender en las calles de Gamarra. Ella fue una de las primeras ‘gancheras’ de este emporio. ¿En qué consistía? Se ponía cinco ganchos de ropa en cada brazo y caminaba vendiéndolos”, cuenta Sofía Morante, quien aprendió este método ‘recursero’ de venta.

Entonces tenía 14 años. Junto a su madre aprendió el honorable oficio de vender ropa en la calle. “Trabajábamos de lunes a domingo. De cinco de la mañana hasta las ocho de la noche; ¿por qué desde tan temprano? Porque si queríamos un espacio en el piso, teníamos que madrugar. Yo empecé cuidando la mercadería de mi mamá”, relata.

Hoy tiene 32 años y casi 18 de experiencia en el rubro textil, del que se iba y volvía intermitentemente, pues conoció el mundo artístico peruano. ‘Chollywood’, para mejores señas.

Sofia Morante: De Malcriada de Trome a exitosa empresaria en Gamarra

Un día le recomendaron hacerse fotos para ‘Las Malcriadas’ de Trome, la página en el que aparecían fotos de bellas modelos. Fue así como contactó al fotógrafo Alan Ramírez. Sus fotos, las más aclamadas por los entusiastas lectores de Trome, se convirtieron en retratos de adoración de mecánicos, carpinteros, taxistas, entre otros.

DE ‘LAS MALCRIADAS’ A LOS NEGOCIOS

“Posar para ‘Las Malcriadas’ fue para mí como un trampolín. Me dio mayor visibilidad. Entonces también laboraba como anfitriona y bailarina. Incluso participé en sketches de programas de humor junto a Carlos Álvarez y Lady Guillén. Participe en canal 4 y canal 9″, expresa Sofía.

Sofía, pero lo tuyo siempre fueron los negocios…

Digamos que sí, pero mi pasión siempre será el baile. Con lo que pude ahorrar de mi vida artística, pude hacer crecer el negocio de mi madre. Lo empujamos hombro a hombro y ahora nos va bien.

¿Cómo invertiste tu dinero?

Pues implementé un taller, alquilamos más módulos. Antes de pandemia administraba cinco módulos yo y cinco los administraba mi mamá. En total, 10 en Gamarra. Nos ha ido súper bien. Creo que el hecho de conocer el negocio durante tantos años me ayudó bastante.

¿Cómo te va ahora?

Ahora tenemos dos tiendas y un taller de confección. Mi mamá diseña las prendas y yo le hago algunos arreglos. También trabajamos con mis hermanas. Este es un negocio familiar.

¿Qué sacrificios has hecho para llegar a donde estás?

Dejar de salir a fiestas, dejar las amistades. Incluso la gente piensa que soy creída, no es eso. En pandemia volví al mundo artístico. Solo trabajé como anfitriona. Regresé (a Gamarra), porque acá hay plata. Si sabes de este mundo, te va mejor. La pandemia nos ha afectado a todos. Muchos vendieron sus departamentos, sus carros, los bancos no perdonan. Yo repartía ropa por delivery, tuve que reinventarme.

UNA HISTORIA DE VIDA, UNA HISTORIA DE ÉXITO

¿Qué te ha dado este negocio?

Me va bien. No puedo quejarme. Con este negocio he podido comprarle una casita y un auto a mi madre. Además, yo soy madre soltera y le doy una vida digna a mi hijo. No soy ostentosa.

Sofia Morante atiende personalmente a sus clientes. (Foto: Alan Ramírez)

¿Tienes más metas, más sueños?

Sí, claro. Mi meta es seguir creciendo empresarialmente con mi marca ‘Sophie Jeans’. Seguir abriendo más tiendas en Gamarra. Quisiera tener tiendas para varones. Estoy luchando por eso y estoy segura que lo lograré.

'Sophie Jeans' es su marca, tiene dos tiendas y un taller de confección. (Foto: Alan Ramírez)

¿Esta es una vida esclavizante?

Créeme que sí. Antes era peor, trabajaba de lunes a domingo. Hoy solo trabajo de lunes a sábado ja, ja, ja. De 10 de la mañana a 8 de la noche. Es tan esclavizante que ni siquiera tengo pareja, pero es algo que no me preocupa.

LOS PREJUICIOS Y ‘LAS MALCRIADAS’

¿Y tú misma atiendes en la tienda?

Sí, yo misma doy un trato personalizado. También vienen muchos chicos a comprar ropa para sus enamoradas.

O sea, trabajadora, empresaria, soltera, bonita. Eres un partidazo…

Imagínate, así dicen. Pero ahora estoy enfocada a mi negocio.

Muchos tienen una idea equivocada de ‘Las Malcriadas’, ¿Qué opinas?

Que son prejuicios. Nadie puede juzgar a una persona porque posa en bikini o una prenda pequeña. En eso no hay nada de malo. Lo malo está en el pensamiento de la sociedad que cree que, porque una mujer posa así, es una tal por cual. A mí me ha servido para crecer artística y empresarialmente. Estoy muy agradecida con Trome.

Sophie Jeans está ubicado en Prolongación Gamarra 558, galería ‘La Quinta’.