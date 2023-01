Horacio ‘Pepa’ Baldessari habló con Trome nuevamente, tras revelar en una entrevista exclusiva que se encuentra en una situación económica difícil. En la actualidad el ídolo de Sporting Cristal vive en un hotel y está decidido a regresar a su país natal, Argentina, donde tiene la casa que heredó de su madre.

Después de que su situación se viralizara en redes sociales, miles de internautas se preguntaron dónde estaban sus familiares directos, como su esposa y sus hijos.

Por tal motivo, Baldessari habló acerca del tema y confirmó que se encuentra separado de su esposa. Además, reveló que en el tiempo en el que estaban juntos eran amigos de Laura Bozo.

La ‘Pepa’ Baldessari habla sobre su amistad con Laura Bozo

“Mi exmujer trabajaba con Laura, por eso éramos tan amigos de la loca” , indicó. Sobre sus hijos, que “les cae pesado”. También le envió un mensaje a sus seguidores, para que no se preocupen por su estado.

“Qué mierd… hice yo para que esta gente me quiera tanto, pero claro, cuando leyeron deben haber pensado que yo estaba debajo de un puente, quitándole el hueso al perro. Las cosas no están bien, pero yo todavía estoy enterito ”, agregó.

La Pepa y sus hijas en 2016: Antonella y María José.

Por último, la Pepa Baldesari aseguró que fue muy blando con sus clubes y que solo Cristal le pagaba a tiempo. “Yo he sido una persona muy transparente en mi vida, por lo que la mayoría de los clubes no podían cobrar nunca”.

“Cristal fue el único equipo que todos los meses pagaba. No ganábamos una fortuna, pero sí alcanzaba para vivir bien. Pero ya la Pepa bueno pasó a ser buenudo, pero bueno, hermano, la sonrisa que me das, uno en la vida tan mal no se ha portado, creo”, expresó.

‘Pepa’ Baldessari sobre su esposa y sus hijas

‘Pepa’ Baldessari habla sobre su esposa y sus hijas. (Video: Carla Chevez)

