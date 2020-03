Las relaciones afectivas siempre son un tema picante. El segmento que destaca en el programa Estás en Todas es ‘Las esferas de la verdad’ una entrevista que hace la conductora a figuras televisivas del canal América TV, en su mayoría participantes del reality Esto Es Guerra. Es el caso de Ignacio Baladán quien afrontó un incómodo momento cuando fue consultado sobre la relación de su ex pareja la modelo Angelle Alise Folse con otra chica.

Sheyla Rojas fue la encargada de realizar esta entrevista. La dinpamica de ‘Las esferas de la verdad’ consiste en seleccionar papeles al azar con preguntas sobre la vida privada de los entrevistados. Así fue que la conductora tocó el tema de la ex pareja de Ignacio Baladán, la modelo Angelle Alise Folse. “No tengo relación con ella, dejamos las cosas bien, te diría que no somos amigos porque los amigos se escriben, se llaman y tratan de saber del otro, no, simplemente dejamos la relación ahí, dejamos las cosas bien y nada, cada uno por su camino”, dijo enfático el chico reality.

Pero Sheyla Rojas fue un pasó más adelante y le preguntó a Ignacio Baladán si se sorprendió por la nueva pareja de Angelle Alise Folse, la poeta Makenna Misuraco. Esta pregunta fue repentina para el chico reality, quien se mostró un poco incómodo sobre el tema. “No, yo soy una persona (...) a mí no me afecta, cada uno tiene que ser feliz con quien quiera con quien sea en el camino de la vida donde quiera, yo dejé las cosas bien en su momento”, comentó el también pastelero.

La relación entre Ignacio Baládán y Angelle Alise Folse llegó a su fin en enero de este año. Ambos no pudieron soportar la presión de llevar una relación a distancia contó el uruguayo. “Es difícil. Preferimos dejarlo así por el tema de la distancia. Lo dejamos en una amistad. tratamos de hacer lo posible, pero por ahora, es mejor dejarlo así hasta que se dé una nueva oportunidad o quedemos como amigos”, dijo el chico reality,

“Así es la vida, no hay que tomarlo tan dramáticamente. Me di la oportunidad de conocer una excelente chica, intentamos hacer todo lo posible y no pudimos llevarlo a más por el tema de la distancia”, finalizó Ignacio Baladán.

Ignacio Baladán es consultado por nueva relación de su ex pareja

