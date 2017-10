Ignacio Baladán: extrabajadora denunció que cocina de su pastelería es cochina [VIDEO]

Ignacio Baladán podría verse en problemas de comprobarse la denuncia hecha por dos extrabajadoras de su pastelería, muy conocida. Ellas fueron identificadas como Romina Arica y Fiorella González, quienes declararon para el programa Amor, amor, amor.



La primera de las mencionadas indicó que la cocina de la pastelería de Ignacio Baladán no tiene las condiciones adecuadas de higiene. "Las cosas (están) muy sucias, desordenadas. Nada que ver con lo que se pinta en la televisión", sostuvo.



El informe fue ilustrado con algunas fotografías pertenecientes a la cocina, donde los implementos no estarían del todo bien cuidados. La exempleada de Ignacio Baladán agregó que no le gustaba entrar al referido ambiente.



El tema con González tiene que ver más con la liquidación de sueldo que, aseguró, Ignacio Baladán le debe. "A mí no me sobra la plata", manifestó.



Hay que mencionar que solo las autoridades competentes podrían hacer una visita al local de Ignacio Baladán y verificar lo denunciado en el programa de espectáculos.