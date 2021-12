Ignacio Baladán y Patricio Parodi volvieron a protagonizar una acalorada discusión en vivo durante una de las competencias de “Esto es Guerra”.

Los chicos realitys debían enfrentarse en una ronda de preguntas, sin embargo, el capitán de los “Guerreros” subestimó al uruguayo al inicio del juego, por lo que, al resultar perdedor, el integrante de los “Combatientes” no dudó en encararlo.

“Por favor (producción), ¿Cuántas fueron las respuestas? El animal sos vos”, arremetió Baladán en contra del ‘Pato’ Parodi al celebrar su triunfo.

Pero Patricio no se quedó callado y volvió a cuestionar sus habilidades en la competencia. “El juego se trata de responder, no solo decir a, b y c. Igual yo sé perder”, sentenció.

Sus palabras desataron la rápida reacción de Ignacio Baladán, quien tomó nuevamente el micrófono para arremeter contra Parodi. “¿Cuándo dije a, b y c? No seas tonto tú, siéntate ahí, ya perdiste y punto. Yo no me voy a callar. Eso te pasa por hablar antes”, respondió alzando la voz.

Enfrentamientos tras ampay:

Desde que Ignacio Baladán regresó a “Esto es Guerra” no ha dejado de protagonizar intercambios de palabras con Patricio Parodi. Este incidente ocurre poco después que el capitán de los “Guerreros” fuera ampayado besando a Luciana Fuster. Como se recuerda, el uruguayo también habría tenido una relación con la modelo, según señaló Flavia Laos.

