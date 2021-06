Ingeniero Bailarín también denuncia desplante de Melody: “Ni más bailo su canción”

Tras haber denunciado una actitud despectiva de Vania Bludau, Yeiner Pinedo, más conocido como el Ingeniero bailarín, reveló que la cantante española Melody también le hizo un desplante cuando le pidió tomarse una foto con ella.

Según indica El popular, el Ingeniero Bailarín contó que Melody ‘lo dejó en visto’ y le negó tomarse una foto con él, hecho que lo incomodó tremendamente.

“Me choteó, al día siguiente dije que mejor voy a pedirle una foto, entonces ya como ingeniero, con mi uniforme, le digo una foto y me negó la foto, me dijo ‘que no, más tarde’ y me dejó en visto”, dijo el ingeniero bailarín.

Por otro lado, el ingeniero bailarín le puso ‘la cruz’ a Melody y mencionó que jamás volverá bailar una canción suya por el desplante que le hizo.

“No sé cómo será con otras personas, entonces dije ni más bailo su canción, la canción que ella saque, no. Soy agradecido con las personas que son agradecidos conmigo”, puntualizó.

