MEA CULPA. Jeiner Pinedo, más conocido como el Ingeniero Bailarín, pidió disculpas a través de sus redes sociales a la modelo Vania Bludau y a la cantante española Melody, por mencionar que tuvieron una actitud despectiva con él cuando quiso tomarse una foto con ellas.

Pese a que les pide disculpas, el Ingeniero Bailarín se reafirma en lo que mencionó sobre la figuras indicando que ‘siempre será su verdad’ y que tiene varios testigos para probar lo que ha mencionado sobre ellas.

“Si la señorita Vania Bludau y la señorita Melody se han sentido ofendidas, discúlpenme si se sintieron mal, pero la verdad siempre quedará en mí. Eso es lo que quiero decir, disculparme. Lo hablé tal y como lo sentí. En ningún momento denuncié”, indicó Pinedo.

Ingeniero Bailarín pide disculpas a Vania y Melody

Finalmente, el pintoresco personaje mencionó que no se victimiza ni es malcriado al contar su experiencia con las figuras de la farándula. Finalmente precisó que no necesita hacer escándalos para sobresalir.

“Tengo mi verdad, la sé y eso queda en mí, tengo amigos testigos que saben cual es la verdad. La gente que me conoce sabe que nunca falto el respeto, que nunca voy a ser una persona malcriada, que nunca voy a estar a la defensiva y que nunca me voy a hacer la victima. No necesito de escándalos para sobrevivir”, añadió.

DESUBICADA TOTAL

Yeiner Pinedo, el popular Ingeniero bailarín, denunció a través en sus redes sociales haberse sentido discriminado por Vania Bludau luego de que ella se negara a tomarse una foto con él en el programa ‘Mujeres al mando’.

Según contó El ingeniero bailarín, Vania Bludau no tuvo formas para decirle que no quería tomarse una fotografía con él y preció que ella le pidió que no le tocara el hombro para evitar el contagio del coronavirus.

“Fui a pedirle una foto. Me vio y me dijo ‘put... que asco’, es la impresión que me dio. Me vio con esa manera como ‘quién eres tú’, le dije a la ‘Llamita’ tómame una foto, me voy a ponerme detrás, a su izquierda, le agarro de su hombro y me dice ‘No me agarrares, no me agarres’”, indicó el Ingeniero Bailarín.

Ingeniero Bailarín denuncia a Vania Bludau por ‘discriminación’