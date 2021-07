Ingeniero Bailarín se defiende tras amenazas de demanda en su contra: “Yo no vendo escándalo”

Jainer Pinedo, más conocido como el ‘Ingeniero bailarín’ causó revuelo con sus declaraciones a través de sus redes sociales. El popular personaje acusó a Vania Bludau y a la cantante Melody de ‘discriminarlo’ por no querer tomarse fotos con él cuando se los pidió. Sin embargo, el escándalo que ha suscitado sus declaraciones parece habérsele escapado de las manos, pues la exchica reality no dudó en responderle y exigirle que se retracte o podrá tener líos judiciales, mientras que la española envió pruebas de que lo dicho por el joven era falso.

Trome se comunicó con el ‘ingeniero bailarín’ y, aunque no quiso hablar más del tema, solo indicó que “no vive del escándalo” y que ya dio sus descargos a través de sus mismas redes sociales.

“No voy a declarar sobre el tema. Ya di mi punto de opinión ayer en mis redes. Yo no vendo escándalo si lo dije fue en mis redes no a la prensa. Si pero mañana lo diré en Mujeres al Mando “, enfatizó Javier Pinera, nombre real del “Ingeniero Bailarín”.

“Ese tema del escándalo no me gusta, yo no vendo eso. Hicieron de unas cosas que dije un rollo. Mañana estaré en Mujeres al Mando”, dijo Jainer Pinedo, quien al parecer no dejará de pasar la oportunidad de salir en Tv para ‘hablar’ de un tema del cual dijo que no hablará más.

EL ESCÁNDALO

Jainer Pinedo denunció a través en sus redes sociales haberse sentido discriminado por Vania Bludau luego de que ella se negara a tomarse una foto con él en el programa ‘Mujeres al mando’.

Según contó El ingeniero bailarín, Vania Bludau no tuvo formas para decirle que no quería tomarse una fotografía con él y preció que ella le pidió que no le tocara el hombro para evitar el contagio del coronavirus.

“Fui a pedirle una foto. Me vio y me dijo ‘put... que asco’, es la impresión que me dio. Me vio con esa manera como ‘quién eres tú’, le dije a la ‘Llamita’ tómame una foto, me voy a ponerme detrás, a su izquierda, le agarro de su hombro y me dice ‘No me agarrares, no me agarres’”, indicó el Ingeniero Bailarín.

Posteriormente, Vania usó sus redes sociales para responderle a Jainer y, de paso, ponerlo en su sitio por acusarla de discriminadora.

“Alta alcurnia: Crecí en Pueblo Libre, jugando en el parque de mi cuadra. Amigos de alta sociedad: amigos que son gente de producción, los cuales me conocen desde el 2012 cuando me inicié en televisión y los quiero mucho”, escribió la pareja de Mario Irivarren en su cuenta de Instagram.

Vania Bludau sostuvo que sí se tomó dos fotos con el ‘Ingeniero bailarín’ y no, como quiso dar a a entender, que lo quiso apartar.

“Alucinada: Por no querer que me prensen de la cintura para una foto porque es incómodo sobre todo de desconocidos. (Cuando realmente me tomé un selfie y después otra foto). Discriminación y racismo: Son acusaciones graves de perspectivas personales del señor”, agregó.

LA UCHULÚ LO CUADRA

En declaraciones a Instarándula, La Uchulú señaló que Melody jamás hizo un desplante y siempre fue amable al acceder a tomarse fotos con ella y también con el ingeniero bailarín.

La Uchulú no entiende por qué el Ingeniero bailarín ha hecho este tipo de declaraciones sobre Melody y también sobre Vania Bludau, de quien dijo es una ‘desubicada total’.

“Melody es muy linda, yo que recuerde ella se tomó muchas fotos con todas las personitas que han estado ahí, incluso con el Ingeniero. ¿Por qué tiene que hablar así?”, comentó La Uchulú.