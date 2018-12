Gisela Ponce de León comentó la dura realidad que están afrontando los actores por los 'influencers' y los realities, pues todo se basa en tener bastantes seguidores en Instagram.



Según Gisela Ponce de León, las producciones ahora contratan a figuras que tienen bastantes seguidores en Instagram, dejando de lado a los artistas nacionales.



"Resulta que la maldición del Instagram también afecta a los actores. (...) Ahora para ser actor y que te contraten tienes que tener muchísimos seguidores, entonces ser prácticamente un 'influencer'. (...) Es decir, enseñar toda nuestra vida y decir que nos encantan todos los productores que consumimos", inició Gisela Ponce de León en una transmisión en vivo con sus seguidores.



Gisela Ponce de León no dejó de lado los realities, los cuales espera que en algún momento desaparezcan.



"Un artista vive de su arte, no de su vida. Para eso están los realities, que espero salgan del aire pronto. En cualquier momento, mi educación y lo que yo invertí para ser actriz no servirán de nada, pues todo tiene que ver con cuántos seguidores tienes", agregó Gisela Ponce de León en Instagram.



En la transmisión en vivo por Instagram, Gisela Ponce de León dijo que la educación que tuvo para ser actriz "no va a servir de nada".



"Porque todo tiene que ver con cuántos seguidores tienes en Instagram", dijo Gisela Ponce de León, finalizando que la red social puede ser muy "peligrosa" porque suelen editar su cuerpo y rostro.



"Luego en la vida real, tienen que operarse y transformarse para parecerse a sus fotos", finalizó Gisela Ponce de León en Instagram.