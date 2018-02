Instagram: Korina Rivadeneira y su 'terrorífico' secreto de belleza con sangre para enamorar a Mario Hart

La modelo venezolana Korina Rivadeneira sorprendió en su cuenta de Instagram al publicar unos videos en el que muestran como se somete a un peculiar tratamiento de belleza para enamorar a su esposo Mario Hart.

Resulta que Korina Rivadeneira utilizó la popular 'máscara de vampiro' que consiste en aplicarse su propia sangre en el rostro para evitar así la aparición de arrugas. Milett Figueroa también lo probó hace unas semanas.

A través de unos videos publicados en sus redes sociales, Korina Rivadeneira cuenta que tal le va con este 'terrorífico' tratamiento de belleza e invita a sus fans a que también lo realicen.

"Me acabo de hacer un tratamiento que me deja la cara espectacular. Mi mascarilla de vampiro que ya me hacía falta", fue lo que comenta Korina Rivadeneira en uno de sus videos de Instagram.

"Como viene el día de los enamorados me tiene que ver linda y bella como siempre. Este tratamiento me dejará la piel de bebe y me quita las manchas", agrega la venezolana.

Se especula que Korina Rivadeneira ingresaría a la nueva temporada de Combate luego de que su esposo Mario Hart fuera presentado como 'jale bomba', hace unos días.