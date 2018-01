Instagram: Melissa Klug celebró Año Nuevo sin ropa interior [FOTOS]

Melissa Klug y Evelyn Vela sorprendieron a sus seguidores cuando aparecieron en unas fotos en las playas de Cancún, sin embargo, ahora la expareja de Jefferson Farfán sorprendió con una instantánea en una de las historias en Instagram.



Melissa Klug publicó una imagen en Instagram sobre cómo Evelyn Vela recibieron el nuevo año, pero la ‘Blanca de Chucuito’ deslumbró con un vestido rojo largo con un escote y una abertura que hace notar que no llevaba ropa interior.



Asimismo, Melissa Klug y Evelyn Vela estarían cerca de concretar un proyecto televisivo para el 2018 en un programa por canal de señal abierta.



“El proyecto había quedado en stand by, pero ya está casi concretado. No puedo decir de qué formato sería el programa, pero es en un canal de señal abierta. Será ‘La reina del sur’ con ‘La reina de Chucuito’”, comentó Evelyn Vela, unos días antes de viajar a Cancún con Melissa Klug.



Por otro lado, las cosas se ponen muy tensas entre Melissa Klug y su expareja Jefferson Farfán, y esta vez sería por Valeria Roggero.



Cuando Melissa Klug fue consultada en TV sobre la relación entre la jovencita y Jefferson Farfán, la chalaca negó conocerla.



Ahora, todo parece indicar que Jefferson Farfán no se quedará cruzado de brazos tras haber escuchado a Melissa Klug hablar de Valeria Roggero y estaría evaluando aplicar una cláusula del contrato que ambos tienen.



Por ahora, tan solo se especula que Melissa Klug tendría que pagarle 6 mil dólares a Jefferson Farfán por hablar de Valeria Roggero.

