Lady Guillén visitó este jueves en Penal Virgen de Fátima en Chorrillos, un centro de reclusión para mujeres. La conductora de ‘Dilo Fuerte’ conversó con varias internas pero resultó conmovida por la historia de July, una mujer que fue condenada a 12 años de prisión por el delito de homicidio.

Según contó, el hecho tuvo lugar hace más de nueve años, cuando tuvo que contratar los servicios de un taxista luego de haber participado en una fiesta con amigos. “Todos estaban mal, tuve una fiesta de despedida, con todo lo que eso implica, estábamos de fiesta, mala noche y así sucesivos días y todo se complicó. Creo que también fue la ira, fue todo un desorden, las copas del momento”, comentó.

July finalmente relató que el taxista, que fue su conocido de varios años y la movilizaba por Lima ya que ella es de Cañete, le declaró su amor pero luego intentó abusar de ella. “Mi sobrino y su amigo llegaron y se desató la ira, mi sobrino me defendió, es como mi hijo, yo lo he criado. El taxista murió desangrado, yo salí en ese momento, no tenía mi celular, no sé” , narró sobre los hechos que la condujeron a prisión.

“July tiene nueve años dentro del penal y ella se culpa de no haber auxiliado a ese taxista que murió desangrado y que la habría intentado abusar. Su sobrino la defendió y ella fue sentenciada por homicidio a 12 años de cárcel. En un año probablemente esté en la calle, pero hace 10 años que no ve a sus hijos”, comentó Lady Guillén.

July lleva casi 10 años en la cárcel y estalló en llanto cuando recordó los motivos que la llevaron a purgar condena.

