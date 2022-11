Isabel Acevedo restó importancia a que Carlos Cacho haya criticado su trabajo como maquilladora, pues es una joven que viene preparándose desde hace varios años en el rubro de la belleza.

“No tengo nada que opinar, yo sigo avanzando con mi empresa y preparándome tanto en el Perú como en el extranjero. Estoy muy contenta porque tengo mis clientas que visitan mi salón Bella Studio y ahorita justo estoy regresando de un masterclass con Scott, quien es el maquillador de JLo. Así que estoy contenta porque no dejo de prepararme, me actualizo, siempre avanzando”, dijo la joven.

¿No escuchas los comentarios que intentan minimizar tu trabajo?

Si son comentarios positivos, críticas constructivas, obviamente lo voy a tomar y agradecer, pero si son comentarios que no vienen al caso, para qué. No me suma y estoy muy contenta con todo lo que vengo logrando.

¿QUÉ DIJO CARLOS CACHO SOBRE LA ‘CHABELITA’?

En América Hoy, se contactaron con Cacho para consultare sobre su opinión ante la ‘Chabelita’ como maquilladora, y el asesor de imagen no tuvo buenos comentarios sobre el emprendimiento de la ex de Christian Domínguez.

“La imagen que tengo de ella es que es una bailarina, no sabía que era maquilladora. Yo no la conozco de maquilladora, no sabía que era maquilladora. Yo no sé cual es el público que está buscando”, indicó.

