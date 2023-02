ENAMORADOS. Isabel Acevedo continúa más firme que nunca con su pareja Rodney Rodríguez y por eso no habría esperado más para contraer matrimonio en los Estados Unidos. Ambos protagonizaron una tierna sesión de fotos vestidos de novios.

Como se recuerda, la ‘Chabelita, quien fue pareja de Christian Domínguez, reveló que su pareja le entregó el anillo de compromiso en medio de la Isla Mujeres, en México.

“ Fue en México, me lo pidió en la Isla Mujeres. No me lo esperaba… Tú sabes que la playa es inmensa . Hay zonas increíbles, pero él me llevó a un lugar donde estábamos solitos”, reveló Acevedo.

CHRISTIAN DESCARTA CANTAR EN BODA DE CHABELITA

Christian Domínguez negó que se haya sentido incómodo con el reciente encuentro que tuvo con Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez, la actual pareja de la bailarina, en el enlace en vivo realizado en el matutino “América Hoy”.

“(Sobre el encuentro en ‘América Hoy’) Hay que tener cuidado, estoy en una etapa tan contento, tan tranquila que molestarte y complicarte por algo que ya pasó hace tantos años, sería algo inexplicable, no tiene sentido incomodarme”, puntualizó ante las cámaras de “Estas en todas”.