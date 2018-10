Isabel Acevedo sobre Christian Domínguez: "Me ha propuesto tener un hijo, pero será en unos 5 o seis años" | FOTOS

Isabel Acevedo , la popular ‘Chabelita’, confiesa que está segura de la relación que tiene con Christian Domínguez, a pesar de la fama de ‘picaflor’ del cantante.



¿No te molestó el sketch que hizo Christian con Leslie Moscoso, pues se quitó la camisa y se lanzó encima de ella?

Son cosas con las que tengo que lidiar porque él es actor, trabaja en eso y solo era un sketch. Además, siempre se quita la camisa, le encanta mostrar el pechito, ja,ja,ja.

Dice que ya sale su divorcio...

Sí, ya falta poco.



¿Matrimonio a la vista?

No, no quisiera tomar la cosas tan apresuradas, quiero ir lento. Estoy enfocada en seguir estudiando. Voy a poner ahorita un negocio y lo que quiero es trabajar, viajar y disfrutar con él a mi lado.

¿Han hablado de hijos?

Sí, son temas que cualquier pareja puede hablar, pero para más adelante. Él me lo propuso, pero será en unos 5 o 6 años.



¿Es cierto que al comienzo de la relación estabas insegura de si iban a durar?

Claro, porque recién nos estábamos conociendo.

¿Y ahora?

Ahora me siento más segura. Tenemos planes a futuro de convivir, matrimonio, hijos, pero queremos llevar las cosas con calma.



Christian tiene fama de enamorador, de ‘picaflor’...

Él me ha demostrado respeto y eso es lo principal. Si más adelante veo que tiene otras intenciones, fácil se acaba la relación y cada uno por su lado. No me hago ningún problema.