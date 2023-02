UN PASO ADELANTE. En un reciente enlace en vivo con “América Hoy”, Isabel Acevedo y su pareja Rodney Rodríguez sorprendieron al revelar que están comprometidos en matrimonio. La bailarina contó detalles de cómo fue la pedida de mano delante de Christian Domínguez, quien es parte del matutino.

LEE TAMBIÉN: Ministerio Público pide nueve meses de prisión preventiva para John Kelvin

La pareja tuvo que responder una serie de preguntas y una de ellas fue : “A puertas de cumplir el año de relación, es verdad que la ‘Chabela’ está a la espera de recibir la real roca de compromiso”.

Isabel Acevedo anuncia que Rodney le pidió la mano en México

Ante la pregunta, Rodney aclaró que ya le entregó el anillo a Isabel. “Ya estamos comprometidos, hace unos meses atrás, solo que nunca lo dijimos, ya hay anillo y todo”, resaltó el empresario.

“Fue en México, me lo pidió en la Isla Mujeres. No me lo esperaba… Tú sabes que la playa es inmensa. Hay zonas increíbles, pero él me llevó a un lugar donde estábamos solitos”, reveló Acevedo.

Los conductores de “América hoy” consultaron por la fecha; sin embargo, ninguno de los dos se animó a dar más detalles. “Todavía estamos ahí yendo despacio, avanzando tranquilos y en una relación es importante la confianza”.

¿Isabel Acevedo contraría a orquesta de Christian Domínguez?

Casi al final de la entrevista, Isabel Acevedo respondió qué agrupación contrataría para su boda, y entre las opciones se encontraba la ‘Gran Orquesta’, en un blooper la bailarina afirmó que contrataría al grupo de su expareja dejando en shock a los presentes aunque se corrigió al instante.

“Voy a contratar a mis amigos...’La gran orquesta...”, expresó. Ante ello, Rodney aclaró que no conocía a ninguno de los grupos mencionados.

TE PUEDE INTERESAR