Isabel Acevedo dejó en bóxer a Guty Carrera en sexy debut en programa cómico de Carlos Álvarez | FOTOS

Isabel Acevedo , la novia de Christian Domínguez, debutó como actriz cómica en el programa ‘Oe... ¿es en serio?’ de Carlos Álvarez al interpretar el papel de una sexy mucama que dejó en bóxer a Guty Carrera.



“Nunca he actuado, para mí esto es nuevo, pero me sentí bien porque todos me ayudaron. Carlos Álvarez es un gran profesional, por eso me dejé guiar, estoy aprendiendo. Me divertí”, dijo Isabel Acevedo.

Tu personaje es de una mucama sexy...

Sí, es una camarera sexy, tímida, que no pierde la sensualidad y es sobrina de Carlos. Trato de hacer preguntas algo pícaras. Guty Carrera fue el primer invitado y terminó en bóxer.



Este personaje se parece al que otras actrices hicieron.

Sé que ya se dieron sketches parecidos, pero ahora es con mi estilo y más moderno. Todo es recreado en un hotel.



¿Estuviste nerviosa?

Sí, pero lo bueno es que se hizo casi de corrido, no tuvimos pare. Es que traté de meterle la chispa que tengo para que todo salga bien. Estuvo divertido.

¿Y Christian no se pondrá celoso porque estás vestida muy sexy?

No, al contrario, él me dio algunas pautas. Es más, yo quería que esté en la grabación porque me da confianza. Él es como mi maestro, porque me enseña para que se me vea natural y no sobreactuada.



¿Ni por Guty?

Claro que no, Guty es su amigo, es muy buena onda, incluso me preguntaba por Christian.