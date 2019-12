¡Contundente mensaje! Isabel Acevedo llegó al programa ‘Mujeres al mando’ para hablar de distintos temas en los que se ha visto envuelta, entre ellos, Christian Domínguez y su lío con las camionetas. Asimismo, ‘Chabelita’ se refirió a Karla Tarazona, quien la acusó, en su momento, de ‘quitarle la pareja’ y ahora asegura que ‘quiere quitarle el programa’.

Como se recuerda, Karla Tarazona se mandó tremendo puñal contra Isabel Acevedo luego de que 'Metiche’ señalara que se venían algunos cambios para ‘Válgame’ el próximo año, y la bailarina podría ser uno de los ‘jales’.

Ante esto, Karla Tarazona expresó: ‘No le bastó quitar marido, ahora quitará programa’. ¿Qué dijo Isabel Acevedo al respecto? Aquí te lo contamos.

“Yo nunca le he hecho caso. No me gustan los dimes y diretes, el morbo. Nunca le he contestado y tampoco lo haría”, comentó la Chabelita en Mujeres al mando.

Asimismo, Isabel Acevedo dejó en claro que no asistiría al programa Válgame por este motivo. "No quiero relacionarme con nadie que esté en el entorno de Christian. Yo ya volteé la página”, agregó.

¡MIRA EL VIDEO!

Isabel Acevedo sobre Karla Tarazona (TROME)