¿Isabel Acevedo lloró e hizo berrinche en El Gran Show tras perder ante Diana Sánchez? [VIDEO]

Todo se sabe. Isabel Acevedo hizo su ingreso a Combate en medio de las críticas de los seguidores del programa. La 'Chabelita' formará parte del concurso 'Divas' donde las participantes se medirán en duelos de baile.

Antes de su ingreso, Carlos Cacho dio una serie de descripciones sobre quién se encontraba debajo de la túnica que ocultaba la identidad de Isabel Acevedo. El maquillador no tuvo reparos en contar algunos detalles que él presenció en El Gran Show.

Según contó, Isabel Acevedo no tomó bien su derrota en la gran final de El Gran Show, donde quedó en segundo lugar con Christian Domínguez. La que alzó la copa del programa de baile fue Diana Sánchez.

"Picona porque en una final, quería romper todo el canal porque no ganó. Le ganaron. No fue una injusticia. El que compite, compite para ganar y ella se sentía ganadora. Pero como dice nuestra amiga Jéssica Newton: 'hasta que no te coronen, no eres la reina'" , dijo Carlos Cacho.

Además, el maquillador y también jurado de El Gran Show contó que Isabel Acevedo dejó en claro ante todos que su derrota y la de Christian Domínguez fue una completa injusticia y que, producto de la frustración, lloró sin parar.

"Ella le gritó al mundo que era una injusticia. Y lloró tres días. Cómo te explico que debió ir a llorar a otra parte", declaró Carlos Cacho ante la sorpresa de todos en Combate. Los conductores anunciaron a Isabel Acevedo y ella negó que quien se puso a llorar fue Christian Domínguez.

