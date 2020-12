Isabel Acevedo contó que ganó algunos kilitos tras tomarse unas pequeñas vacaciones en Miami, a donde viajó con su familia.

“Me subí tres kilos por mi viaje debido al cambio de alimentación, los traguitos, pero es algo normal. Eran mis vacaciones y uno quiere comer rico, ahora estoy haciendo ejercicios y bajaré de peso”, dijo.

Magaly Medina opinó sobre tu subida de peso en su programa…

No la escuché, pero me contaron y me causa gracia, ella tiene un sentido del humor sarcástico, pero lo tomo relajado, no me complico. No hay que traumarse ni frustrarse si se sube unos kilitos.

Animaste un desfile en la casa de Alexander Blas y se comentó que luego tuvieron una fiesta…

Prefiero no comentar, pero te puedo decir que pasamos un momento bonito.

¿Estuvo Renzo Costa?

Todos hemos compartido. Con Renzo somos amigos, parece que no me quieren ver sola. (D. B)