Hace 25 años Ismael La Rosa debutó en la actuación como protagonista de la telenovela “La rica Vicky”, sin imaginar que la decisión de dejar sus estudios de Zootecnia por seguir la carrera artística sería lo que marcaría su vida. Hoy, considera un regalo el papel de Pedro en “El Hijo” de Florian Zeller, obra que cumple su primera semana de exitosas representaciones en el Teatro de Lucía.

“Es el regalo por los 25 años de carrera artística que cumplo este año, es un lujo que esta historia haya llegado a mí, es una bendición total. Desde que leí el texto sabía que iba a ser un reto y un desgaste físico y emocional tremendo, una responsabilidad muy grande para mí. Estoy en las 17 escenas que hay y habló muchísimo, además, mi personaje pasa por diferentes estados de ánimo”, dice el actor.

¿Es inevitable pensar en tus hijos y relacionar el problema por el que pasa el protagonista?

De todas maneras, la empatía que yo tengo con Pedro, con mi personaje es muy grande, porque solo de ponerme a pensar que alguno de mis hijos podría estar pasando por un momento de depresión y no saber cómo ayudarlo me genera una ansiedad enorme. Esta obra ha llegado definitivamente a mí siendo padre por alguna razón, es mucho más fácil empatizar de esa manera con el personaje, ponerte en sus zapatos.

No va ser difícil identificarse con la historia .

Esto es lo bonito de esta obra, que no se juzga a los personajes, se los presenta en todo su drama, y por eso el público va a empatizar con cada uno de ellos. La historia que se cuenta a través de los ojos del hijo, interpretado por Brando Gallesi, te atrapa. Para mí, reencontrarme con Marisa Minetti, después de 25 años que coincidimos en ‘La rica Vicky’, es también una grata experiencia.

Ismael La Rosa y Brando Gallesi, actores que protagonizan la obra teatral "El Hijo"

SALUD MENTAL

El tema de la salud mental y ponerlo sobre el tapete con la obra es primordial en estos tiempos .

Definitivamente es una obra necesaria, la gente tiene que ir a verla porque es importante que se pueda poner el tema de la salud mental en las casas, en las familias. Hace unos días, por ejemplo, después de ver la obra, llegamos a casa con mi familia y hemos estado conversando sobre el tema varias horas.

¿Consideras que ‘El Hijo’ es la obra que te está permitiendo que el público sea testigo de tu crecimiento actoral?

Creo que a lo largo de mi carrera he asumido diferentes retos en todo momento, he caracterizado personaje muy fuertes en telenovelas y películas; pero en el teatro efectivamente es la primera vez que hago un personaje como este. Siempre se dice que a partir de los 40 el actor comienza a consolidarse porque las experiencias de su vida lo llevan a poder empatizar más con los diferentes personajes que le encargan.

Todos los días se aprende algo nuevo...

Considero que siempre trato de ir creciendo, mi motivación, no solamente como actor, es aprender, cambiar todos los días para convertirme en la mejor versión de mí mismo en los diferentes aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo, como deportista, como bombero. Obviamente que como actor trato de siempre dar el cien por ciento de mí, y enfrentar este personaje en ‘El Hijo’ me permite que el público me vea como soy.

