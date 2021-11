La modelo Ivana Yturbe descartó que se encuentre distanciada de su esposo, Beto Da Silva, tras los fuertes rumores que surgieron en redes sociales porque ya no estaba usando su anillo de matrimonio.

Todo esto después de las separaciones en ‘Chollywood’, siendo la más sonada la de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien es compañero de Beto Da Silva en la César Vallejo de Trujillo.

La ‘Princesa Inca’ aclaró que desde hace varias semanas dejó de usarlo porque se le hincharon las manos debido a su embarazo.

“He visto muchos rumores respecto a mi anillo de matrimonio y no se deben de alarmar, yo me lo quité un par de semanas antes de dar a luz, pues me encontraba hinchada y me molestaba mucho”, señaló.

Luego, añadió que tras dar a luz tampoco lo ha usado porque tenía miedo de dañar a su bebé.

“Tampoco me lo puse después de dar a luz, pues tenía miedo de arañar o cortar a mi bebé. Ahora lo uso de día, pero de noche me lo quito... pero no se asusten, no pasa nada, todo está en mucha tranquilidad”, agregó la modelo.

